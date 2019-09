Annemiek van Vleuten heeft zaterdag in het Britse Harrogate op indrukwekkende wijze de wereldtitel op de weg veroverd. De Wageningse kwam als eerste over de finish na een solo van meer dan 100 kilometer.

Titelverdedigster Anna van der Breggen pakte het zilver, op twee minuten en vijftien seconden van haar landgenote. Het podium werd gecompleteerd door de Australische Amanda Spratt, die bijna 2.30 toegaf op Van Vleuten.

Marianne Vos, die als topfavoriete werd gezien voor de wereldtitel, moest zich tevredenstellen met de zesde plaats. De Brabantse, die al drie keer wereldkampioene op de weg werd, eindigde op meer dan vijf minuten van haar landgenote.

Voor de 36-jarige Van Vleuten is het haar eerste wereldtitel op de weg. Eerder pakte ze wel al twee keer WK-goud op de individuele tijdrit, in 2017 en 2018.

Van Vleuten, die eerder in Harrogate brons op de tijdrit veroverde, is de derde opeenvolgende Nederlandse wereldkampioene op de weg. Vorig jaar eiste Van der Breggen dus de wereldtitel voor zich op en in 2017 was Chantal Blaak de sterkste.

Van Vleuten valt aan op 105 kilometer van finish

Het peloton moest ruim 149 kilometer van Bradford naar Harrogate afleggen. Nadat de Nederlandse rensters de koers in de openingsfase controleerden, ging Van Vleuten met nog 105 kilometer voor de boeg in de aanval op de Lofthouse, de tweede klim van de dag.

Van Vleuten had in een mum van tijd een minuut voorsprong te pakken op een achtervolgend groepje van acht rensters, onder wie Van der Breggen, Elizabeth Deignan, Spratt en Chloe Dygert-Owen. Vos moest al snel afhaken bij dit gezelschap.

Met nog vier rondes te gaan was de voorsprong van Van Vleuten inmiddels ruim twee minuten. Van der Breggen verrichtte afstoppend werk bij de achtervolgers, maar ze kon niet voorkomen dat Dygert-Owen op 35 kilometer van de finish wegreed.

Dygert-Owen gaat tevergeefs in achtervolging

De Amerikaanse, die eerder deze week op indrukwekkende wijze de wereldtitel op de tijdrit greep, ging in de achtervolging op Van Vleuten, maar het verschil bleef rond de twee minuten schommelen. Op 10 kilometer van de meet werd Dygert-Owen weer ingerekend door Van der Breggen en Spratt, waarna ze even later moest lossen bij dit duo.

Drie jaar geleden ging Van Vleuten in de olympische wegwedstrijd ook alleen aan kop in de finale, maar toen kwam ze in een afdaling hard ten val en veroverde Van der Breggen het goud.

Ditmaal ging het niet mis voor Van Vleuten. Ze behield haar voorsprong van circa twee minuten en bekroonde haar solo met haar eerste wereldtitel op de weg. Van der Breggen reed in de finale nog weg bij Spratt en maakte het Nederlandse feestje compleet.