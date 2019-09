De verwachtingen rondom Mathieu van der Poel voor de wegrit van de WK wielrennen zondag in Yorkshire zijn torenhoog. Bondscoach Koos Moerenhout benadrukt dat de eerste Nederlandse wereldtitel bij de mannen in 34 jaar nog lang geen feit is.

"Wij moeten als ploeg niet meegaan in de euforie rond Mathieu", zegt Moerenhout in gesprek met NUsport. "Het is motiverend om met een topfavoriet aan de start te staan, maar het wordt een loodzware koers en je moet zo realistisch zijn dat we nu nog niks hebben. Alles moet goed gaan om wereldkampioen te worden."

Natuurlijk weet ook de oud-renner, die bezig is aan zijn eerste WK als bondscoach, dat de 24-jarige Van der Poel zondag bij de belangrijkste kanshebbers voor de regenboogtrui hoort. De juniorenwereldkampioen van 2013 maakte dit seizoen veel indruk op de weg met tien zeges in 26 koersdagen.

Het hoogtepunt was Van der Poels overwinning in de Amstel Gold Race in april. Het parcours van de klassieker in Limburg is enigszins vergelijkbaar met het parcours van de wegrit in Yorkshire en dus nam Moerenhout al vroeg in het voorjaar contact op met zijn beoogde kopman.

"Niet om Mathieu over te halen de WK op de weg te rijden, maar om hem de feiten te presenteren", aldus de bondscoach. "Ik heb hem verteld dat er in Yorkshire een parcours is dat hem ligt en dat dit niet elk jaar het geval is. En ik heb hem het vertrouwen gegeven dat hij de kopman zou zijn."

'Van der Poel moet altijd in achterhoofd zitten'

Moerenhout stelde vervolgens een sterke en ervaren ploeg samen rondom Van der Poel. Met Bauke Mollema, Niki Terpstra, Sebastian Langeveld, Mike Teunissen, Dylan van Baarle, Jos van Emden en Pieter Weening kan WK-debutant 'VDP' rekenen op de steun van winnaars van grote klassiekers en Tour-etappes.

"Het is bijzonder en logisch tegelijk dat dit soort renners voor Mathieu willen rijden", stelt Moerenhout, die dit jaar ook met de door een blessure afwezige Tom Dumoulin sprak over een mogelijke ondersteunende rol. "De jongens weten ook wel dat Mathieu outstanding is op dit terrein en van nature een afmaker is."

De bondscoach zegt daarmee niet dat de andere zeven Nederlandse renners 285 kilometer lang alleen om Van der Poel heen moeten zitten. "Renners als Bauke en Niki zullen ongetwijfeld ambities hebben en dat mag, maar Mathieu moet wel altijd in het achterhoofd zitten."

'Je moet de hele koers geconcentreerd zijn'

Volgens Moerenhout is het vooral belangrijk dat de Nederlandse ploeg op de glooiende wegen, waar het voortdurend draaien en keren is, geen enkel moment in het defensief moet.

"Want dan moet je al eerder dan je wil renners overboord gooien. Het is met name zaak om de hele tijd uiterst geconcentreerd te zijn. Fysiek wordt het een lastige koers, maar mentaal misschien nog wel meer."

De renners begonnen zondag rond 10.00 uur Nederlandse tijd in Leeds aan de WK-wegrit, nadat de start vanwege het slechte weer een minuut of twintig was uitgesteld. De aanloop was 187,5 kilometer, maar is flink ingekort.

De totale route is nu 261 kilometer in plaats van 285 kilometer lang. De finish wordt rond 16.40 uur verwacht in Harrogate.