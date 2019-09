Marianne Vos als favoriet voor een WK wielrennen klinkt logisch, maar dat was het de afgelopen vier jaar niet. De drievoudig wereldkampioene op de weg is ijzersterk teruggekomen na een lastige periode en gaat zaterdag in Yorkshire voor regenboogtrui nummer vier.

De renster die tussen 2006 en 2014 meer prijzen won dan je in een middelgrote schuur kwijt kan, was in 2015 al moe na een uurtje trainen. Jaren van alles doen om altijd en overal te winnen, had zijn tol geëist. Het lichaam van Vos zei stop, en de Brabantse kon niet anders dan luisteren.

Het maakte fietsen minder leuk, maar stoppen was geen optie. Na bijna een jaar zonder koersen, pakte Vos in maart 2016 de draad weer op. De zeges kwamen eerst vooral in wat kleinere koersen, terwijl ze bij grote wedstrijden als de Olympische Spelen en WK's een knechtenrol vervulde.

"Maar vorig jaar had ik naarmate het seizoen vorderde steeds meer momenten dat ik dacht: dit is het niveau waar ik een paar jaar voor heb gewerkt en waar ik naar op zoek was", zegt Vos in gesprek met NUsport.

"Ik kreeg weer het gevoel dat 'het' er nog zit en dat het best wel weer eens heel goed zou kunnen gaan als ik wat constanter zou worden. Daar is dit seizoen niet alleen een bevestiging van, maar misschien is het zelfs wel een overtreffende trap. Het is een bijzonder jaar."

'Ik had het parcours niet beter kunnen uittekenen'

Het is een gevaarlijke uitspraak over iemand met een erelijst zo lang als die van Vos, maar de 32-jarige renster lijkt in 2019 bijna beter dan ooit. De zegeteller van de drievoudig Sportvrouw van het Jaar staat al op negentien en in La Course en de Giro Rosa (vier ritzeges) liet ze zien dat ze op glooiende parcoursen én aankomsten net als vroeger de explosiefste renster is.

En dus is niet titelverdedigster Anna van der Breggen, WorldTour-leidster Annemiek van Vleuten, de wereldkampioene van 2017 Chantal Blaak of Europees kampioene Amy Pieters, maar Vos bij de bookmakers de favoriet om zaterdagmiddag als eerste over de finish te komen in Harrogate.

Dat komt vooral door het heuvelachtige parcours én de glooiende slotkilometer in Yorkshire, die gemaakt zijn voor puncher Vos. "Ik denk dat ik het parcours niet heel veel beter voor mezelf had kunnen uittekenen", glimlacht de wereldkampioene van 2006, 2012 en 2013.

"Het parcours is selectief en gaat zwaar wegen, en het lokale rondje in de finale is technisch. Bovendien is er een aankomst die me ligt en waar ik met mijn explosiviteit goed zou moeten kunnen sprinten. Dat is allemaal heel mooi, maar het blijft wel een WK, dus het moet allemaal ook nog een beetje meezitten."

De laatste wereldtitel van Vos dateert van 2013. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen met veel pionnen schaken'

Vos heeft daarbij het voordeel dat Nederland zonder twijfel het sterkste team kan opstellen en dat met Van der Breggen en Van Vleuten ook de twee andere grote favorieten in het oranje rijden.

"We kunnen met veel meer pionnen schaken", zegt Vos. "Dat betekent dat we vanuit verschillende scenario's kunnen winnen, in plaats van dat we maar één winnend scenario hebben dat móét lukken."

Zo veel kwaliteit in één team levert ook altijd de vraag op of er geen gevaar is dat de Nederlandse rensters tegen elkaar gaan rijden, maar Vos benadrukt dat dit binnen de ploeg geen issue is. "Natuurlijk, we hebben verschillende sterke rensters. Maar ik denk dat we elkaar goed genoeg kennen om dat als een kracht te zien. Ik snap dat het leuk is om erover te praten, maar het is niet iets dat bij ons speelt."

De vrouwen starten zaterdag om 12.40 uur Nederlandse tijd in Bradford aan hun wegrace. De koers is 149,5 kilometer lang en er moeten 2.394 hoogtemeters overwonnen worden. De wedstrijd begint met een aanloop van 105 kilometer, waarin twee langere klimmen zitten. De finale bestaat uit drie rondjes van 14 kilometer rond finishplaats Harrogate.

Namens Nederland staan Vos, Van der Breggen, Blaak, Pieters, Van Vleuten, Lucinda Brand, Floortje Mackaij en Demi Vollering aan de start. De finish wordt verwacht rond 16.45 uur Nederlandse tijd.

Anna van der Breggen werd vorig jaar in Innsbruck voor het eerst wereldkampioene. (Foto: Pro Shots)