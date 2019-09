Nils Eekhoff denkt eraan om in protest te gaan tegen zijn diskwalificatie bij de WK wielrennen. De Noord-Hollander veroverde vrijdag in eerste instantie de wereldtitel bij de beloften, maar werd na langdurig juryberaad uit de uitslag geschrapt wegens stayeren.

"Met mijn management SEG bekijken we de mogelijkheden", liet Eekhoff weten in het rennershotel. De stagiair van Team Sunweb werd bestraft omdat hij na een val op meer dan 125 kilometer van de finish enige tijd achter de ploegleiderswagen had gestayerd.

"Dat zie je zo vaak gebeuren. De wedstrijd moest nog loskomen en er waren nog 125 kilometer te rijden", aldus Eekhoff. Bij de val raakte zijn schouder uit de kom, maar die zette hij zelf weer op zijn plaats.

Eekhoff merkte dat hij zijn wereldtitel kwijt was toen de Brit Thomas Pidcock, die als vierde was geëindigd in de sprint, zich leek te melden voor de huldiging. "Toen wist ik dat er echt iets mis was. Dit is ongelooflijk. Hoe kunnen ze dit doen", baalde hij.

'Ik heb hem op een faire manier teruggebracht'

Ook bondscoach Adriaan Helmantel had behoorlijk wat moeite met de beslissing van de internationale wielerunie UCI. "Ik heb hem op een faire manier teruggebracht, geen wielrenner die hem dat kwalijk neemt", stelde hij.

"We hebben een prachtige koers gezien, met een supermooie winnaar. Dat wordt het wielrennen nu afgenomen", zei Helmantel, die samen met de jury de beelden had bekeken.

Eekhoff kan naar het internationale sporttribunaal CAS stappen, maar algemeen directeur Thorwald Veneberg van de Nederlandse wielerbond KNWU sluit die stap uit. "Dat vinden we geen goed signaal. We hebben regels en die moeten we naleven. Het is niet in het belang van het wielrennen om dit aan te vechten."

"Je mag niet achter een auto rijden, maar dat gebeurt heel veel, ook vandaag. Alleen Nils wordt er nu uit gepikt. Het voelt een beetje dat hij gebruikt wordt als symbool, maar we moeten nu slikken en doorgaan."

Nils Eekhoff was ontroostbaar na zijn diskwalificatie. (Foto: Pro Shots)

Eekhoff in tranen na diskwalificatie

Veneberg begreep niet dat de wedstrijdleiding Eekhoff niet meteen na het stayeren diskwalificeerde. "Het zou beter zijn als je meteen met videobeelden beslist dat een renner eruit moet. Ik weet ook niet waarom dat niet gebeurde. Waarschijnlijk is nu pas een besluit genomen na protest van een ander team. Dat is moeilijk te verkroppen. Ik vind het niet sportief."

Eekhoff mocht zich even de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de beloften noemen, maar moest het goud aan de Italiaan Samuele Battistella laten. Volgens Veneberg was hij in tranen na de diskwalificatie. "Hij is gebroken. We proberen er nu voor hem te zijn, maar hij valt niet echt te troosten."

Zaterdag gaat de WK wielrennen verder met de wegwedstrijd bij de vrouwen. Anna van der Breggen verdedigt haar wereldtitel in het Britse Yorkshire.