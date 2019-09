Mathieu van der Poel denkt dat hij zondag kans maakt op de wereldtitel, maar de 24-jarige renner gaat niet mee in de heersende opinie dat hij de grootste kanshebber op de regenboogtrui is.

"Ik ben het ermee eens dat ik bij de favorieten hoor", zei Van der Poel vrijdag bij een drukbezochte persconferentie in het Nederlandse rennershotel in Harrogate. "Maar het is wat overdreven om mij dé topfavoriet te noemen."

De WK-debutant bij de senioren is op basis van zijn indrukwekkende wegseizoen (tien zeges) en het heuvelachtige parcours in Yorkshire de favoriet bij de bookmakers, vóór mannen als drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, Julian Alaphilippe en Philippe Gilbert. Ook zijn concurrenten wijzen de Nederlander aan als de te kloppen man.

"Op basis van wat Mathieu dit jaar heeft laten zien, lijkt het me normaal dat Mathieu de topfavoriet is", stelde olympisch kampioen Greg Van Avermaet, die samen met Gilbert de kopman is bij de Belgen. "Maar niemand is 100 procent zeker dat hij gaat winnen, ook Mathieu niet. Dat maakt het ook zo mooi, anders hoefden we hier niet te zijn."

Van der Poel, in het voorjaar glorieus winnaar van onder meer de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, kan zich wel vinden in de woorden van Van Avermaet. "Dit wordt waarschijnlijk mijn moeilijkste koers om te winnen."

"Op dit terrein hoor ik bij de sterkste renners, maar ik beschouw mezelf niet als de allersterkste. Ik denk dat er heel veel renners zijn die kunnen winnen. Ik ga geen namen noemen, want het is niet makkelijk te voorspellen wie er zondag goud gaat pakken."

'Het weer gaat een bepalende factor worden'

De weersvoorspellingen beloven nog meer onvoorspelbaarheid, want het gaat zondag waarschijnlijk flink regenen in Yorkshire. Bovendien is er kans op stevige wind en het wordt met een graad of 10 à 12 vrij koud.

"Het weer gaat een bepalende factor spelen", stelde Van der Poel. "De meeste mensen denken dat ik wel van slecht weer houd, maar van mij hoeft het niet. Ik denk dat het voor niemand prettig is om zo'n lange koers in kou en regen te rijden, maar sommige renners kunnen er wel beter mee omgaan. Het is de hele dag draaien en keren, dus het wordt hoe dan ook een nerveuze en lastige koers."

'VDP' krijgt in Engeland steun van een sterke en ervaren ploeg, met Bauke Mollema, Niki Terpstra, Sebastian Langeveld, Mike Teunissen, Dylan van Baarle, Jos van Emden en Pieter Weening.

"Het kan ook zomaar gebeuren dat de favorieten naar elkaar kijken en er een sterke groep met outsiders wegrijdt", zei de kopman van de Oranjeploeg. "Ik denk dat wij ook renners in onze ploeg hebben die in zo'n groep kunnen zitten. Het wordt waarschijnlijk een mooie koers om naar te kijken, en voor de renners een wat minder leuke koers om te rijden."

De drukte bij de persconferentie van Mathieu van der Poel. (Foto: Pro Shots)

Van der Poel kan Zoetemelk opvolgen

Van der Poel kan de eerste Nederlandse man in 34 jaar worden die wereldkampioen wordt en de achtste in totaal, na Theofiel Middelkamp (1947), Jan Janssen (1964), Harm Ottenbros (1969), Hennie Kuiper (1975), Gerrie Knetemann (1978), Jan Raas (1979) en Joop Zoetemelk (1985).

De laatste Nederlandse medaille in de wegrit voor mannen dateert van 1997, toen Leon van Bon in het Spaanse San Sebastian derde werd.

De renners beginnen zondag om 10.00 uur Nederlandse tijd in Leeds aan de WK-wegrit en na een aanloop van 187,5 kilometer gevolgd door zeven lokale rondes is de finish rond 16.40 uur in Harrogate. De totale route is liefst 285 kilometer lang en onderweg moeten er 3.645 hoogtemeters overwonnen worden.

Op het lokale circuit van 14 kilometer zijn geen lange klimmen, maar het gaat wel de hele tijd op en af. De lastigste hindernis elke ronde is Harlow Moor Road (1,1 kilometer à 5,6 procent).