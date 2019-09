Nils Eekhoff is vrijdag zijn wereldtitel bij de beloften kwijtgeraakt. De Nederlandse renner werd na de wegwedstrijd in het Britse Yorkshire gediskwalificeerd wegens stayeren.

De 21-jarige Eekhoff bleef in de sprint van een klein groepje de Italiaan Samuele Battistella (tweede), de Zwitser Stefan Bissegger (derde) en de Brit Thomas Pidcock (vierde) voor. Door de diskwalificatie gaat de wereldtitel nu naar Battistella.

In de wegwedstrijd over 173 kilometer maakte Eekhoff in de finale deel uit van een achtervolgend groepje met de Colombiaan Sergio Higuita, die in de afgelopen Vuelta a España een etappe won, en de Deen Andreas Kron.

In de slotkilometer sloot het trio aan bij de vier koplopers en dit zevental sprintte om de winst. Eekhoff reed in de sprint al vroeg op kop en leek gepasseerd te worden door Higuita, maar de Nederlander knokte zich terug en hield tot aan de finish stand.

Na afloop van de wedstrijd kwam de jury bijeen omdat Eekhoff met nog zo'n 120 kilometer voor de boeg zou hebben gestayerd. Een half uur later werd de stagiair van Team Sunweb gediskwalificeerd. De KNWU liet weten niet in beroep te gaan tegen de beslissing.

Dekker blijft enige Nederlander met medaille bij beloften

Eekhoff was even de eerste Nederlander die goud had gepakt bij de wegwedstrijd voor beloften, die sinds 1996 op het programma staat bij de WK wielrennen. Thomas Dekker blijft nu de enige Nederlander die een medaille bij de wegwedstrijd voor renners onder 23 jaar veroverde. In 2003 pakte hij brons en een jaar later zilver.

Door de diskwalificatie van Eekhoff blijft het aantal Nederlandse medailles op deze WK op zes staan. Eerder pakte de Nederlandse ploeg de wereldtitel op de gemengde ploegentijdrit en betraden Anna van der Breggen (zilver) en Annemiek van Vleuten (brons) het podium bij de tijdrit.

Ook was er zilver voor Enzo Leijnse en Shirin van Anrooij (tijdrit junioren) en brons voor Lieke Nooijen (wegwedstrijd junioren).