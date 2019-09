Chris Froome maakt volgende maand zijn rentree in het wielerpeloton. De viervoudig Tour de France-winnaar doet mee aan het Criterium de Saitama, zo maakt de organisatie van de Japanse koers vrijdag bekend.

Froome liep in juni bij een valpartij tijdens de verkenning van een tijdrit van het Critérium du Dauphiné breuken in het dijbeen, de heup, ribben, elleboog en een nekwervel op. Aanvankelijk werd gesteld dat hij in 2019 niet meer in actie zou komen, maar de 34-jarige Brit is sneller hersteld dan verwacht.

Twee weken geleden meldde Froome al dat hij dit jaar nog wilde terugkeren in een kleine koers. In augustus zat hij voor het eerst na zijn zware valpartij weer op de fiets voor een korte trainingsrit.

Door zijn verwondingen liep Froome dit jaar onder meer de Tour de France mis. Volgend jaar hoopt hij alsnog voor de vijfde keer de grootste koers ter wereld te winnen.

"De lat wordt ieder jaar hoger gelegd bij de Tour en de verschillen zijn marginaal", zei de eindwinnaar van 2013, 2015, 2016 en 2017 onlangs. "Ik zal harder moeten trainen dan ooit om terug te komen en kans te maken."

"Een vijfde Tour-zege was altijd al een big deal voor me en door mijn val is dat gevoel nog groter geworden. Zeker omdat veel mensen zeiden dat mijn carrière voorbij was. Dat motiveert me alleen maar om terug te keren."

Slechts één 35-jarige renner won ooit Tour de France

Ook door zijn leeftijd zou het zeer bijzonder zijn als Froome erin slaagt om als vijfde renner ooit - na Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain - voor de vijfde keer de Tour te winnen.

Froome is 35 jaar tijdens de Tour van 2020. De enige renner die op deze leeftijd nog won, is de Belg Firmin Lambot in 1922. "De geschiedenis spreekt niet in mijn voordeel", beseft Froome. "Maar ik geloof in de uitspraak dat leeftijd een gemoedstoestand is."

Het criterium in Japan vindt plaats op 27 oktober. Ook Froome's INEOS-teamgenoot en Tour-winnaar Egan Bernal verschijnt aan de start van de koers.