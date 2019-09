Jumbo-Visma heeft zich vrijdag met Chris Harper versterkt. De Australische klimmer tekent een contract voor twee jaar bij de Nederlandse formatie van kopmannen Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic.

De 24-jarige Harper komt over van het Australische BridgeLane en maakt bij Jumbo-Visma zijn debuut in de WorldTour. De Australiër, die naast klimmen gespecialiseerd is in tijdrijden, maakte dit seizoen indruk door als vierde te eindigen in de Herald Sun Tour.

Daarnaast won Harper in mei de Ronde van Japan. In de Tour de Savoie-Mont Blanc won hij eind juni twee bergetappes en eindigde hij in alle klassementen bovenaan. Hij begon 2019 met een tweede plek in de wegwedstrijd van de nationale kampioenschappen in Australië.

"Ik heb heel veel zin in het komende seizoen", zegt Harper. "Ik ben Jumbo-Visma erg dankbaar dat ik deze kans in de WorldTour krijg. Het is de perfecte omgeving om me te ontwikkelen als renner. Daarbij hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de teamdoelen voor het nieuwe seizoen."

Harper is de derde aanwinst voor Jumbo-Visma, dat zich met het oog op volgend seizoen eerder met Dumoulin (Team Sunweb) en het Noorse talent Tobias Foss (Uno-X Norwegian Development Team) versterkte. De Nederlandse formatie zag Danny van Poppel naar Wanty-Gobert vertrekken.