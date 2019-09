Boels-Dolmans, de wielerploeg van olympisch en wereldkampioen Anna van der Breggen, moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsors. De Nederlandse bedrijven Boels Rental en Dolmans Landscaping stoppen na 2020 als geldschieter.

"Na tien jaar is het moment gekomen dat we stoppen als hoofdsponsors. Maar je kunt erop rekenen dat deze ploeg ook na 2020 doorgaat", zei teammanager en directeur van Dolmans Erwin Janssen donderdag in Yorkshire, waar de WK wielrennen momenteel bezig zijn.

Boels-Dolmans werd in 2010 opgericht als Dolmans Landscaping. Sinds 2012 is ook Boels Rental betrokken bij de ploeg.

Het team is sinds 2015 de succesvolste ploeg in het vrouwenpeloton. De afgelopen vier jaar leverde de Nederlandse formatie de wereldkampioen, met achtereenvolgens Lizzie Deignan-Armitstead (2015), Amalie Dideriksen (2016), Chantal Blaak (2017) en Van der Breggen (2018).

Boels-Dolmans leidt wereldranglijst

Eind vorige maand werd bekend dat Boels-Dolmans niet bij de teams hoort die de komende vier jaar in aanmerking komen voor een WorldTour-status, omdat de Nederlandse formatie voorlopig niet aan de eisen kon voldoen. Het team heeft de begroting vastgelegd tot en met 2020 en kan zich dus niet al voor vier jaar committeren.

Door hervormingen worden de vrouwenploegen vanaf 2020 verdeeld in twee categorieën: de Women's WorldTeams (WWT) en de Women's Continental Teams (WCT).

Met de hervormingen wil de UCI de vrouwenkalender verder professionaliseren en het gat met het mannenwielrennen verkleinen. Bij WorldTeams is deelname aan de belangrijkste koersen gegarandeerd en zijn rensters onder meer verzekerd van een minimumloon.

Dit jaar rijden naast Van der Breggen onder anderen Blaak, de Deense Dideriksen, Europees kampioene Amy Pieters en de Belgische Jolien D'Hoore voor Boels-Dolmans, dat mede door zeventien zeges ruim aan de leiding gaat op de wereldranglijst en in de WorldTour-ranking.

Titelverdedigster Van der Breggen, Blaak en Pieters zitten in de Nederlandse ploeg die zaterdag in Yorkshire voor het derde jaar op rij wereldkampioen wil worden in de wegrit.