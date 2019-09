Remco Evenepoel zette woensdag in Yorkshire een uitroepteken achter zijn indrukwekkende eerste profjaar. De negentienjarige Belg veroverde zilver bij het WK tijdrijden en was daar ontzettend blij mee.

"Deze zilveren medaille voelt voor mij als een gouden", glunderde Evenepoel. "Ik ben totaal niet teleurgesteld dat ik niet heb gewonnen. Ik heb mezelf juist verrast doordat ik een aantal grote namen verslagen heb."

Het toptalent van Deceuninck-Quick-Step hoefde in de tijdrit van 54 kilometer in het noorden van Engeland alleen titelverdediger Rohan Dennis voor te laten. De Australiër versloeg Evenepoel met een verschil van 1 minuut en 9 seconden, maar de Vlaming was op zijn beurt weer 46 seconden sneller dan de nummer drie, de jonge Italiaan Filippo Ganna.

"Ik heb met meer dan een minuut verschil gewonnen, maar over tien jaar herinnert niemand zich dat nog", stelde Dennis. "Het indrukwekkende is dat een negentienjarige tweede is geworden bij het WK. Remco is nog zó jong. Hopelijk kan ik nog een paar jaar van hem krijgen waarin ik beter ben dan hij. Maar het is mooi om te zien dat er jonge renners zijn die me uitdagen."

Remco Evenepoel (links) op het podium naast Rohan Dennis en Filippo Ganna. (Foto: Pro Shots)

'Ik groei als mens en als sporter'

Evenepoel begon zijn eerste jaar bij de profs met hoge verwachtingen, nadat hij de afgelopen jaren domineerde bij de junioren en in België al tot 'de nieuwe Eddy Merckx' omgedoopt werd. De voormalige jeugdspeler van PSV stelde niet teleur, won onder meer de Clásica San Sebastián en het EK tijdrijden en bewees woensdag andermaal dat hij nu al bij de beste renners ter wereld hoort.

"Er is veel veranderd dit jaar, ik ben ook als persoon heel erg veranderd", aldus Evenepoel. "Ik groei als mens en als sporter, ben op de goede weg en dus kan ik alleen maar blij zijn. Ik heb dit jaar vijf koersen gewonnen en laten zien dat ik een plek in het profpeloton verdien. Ik had van tevoren niet gedacht dat ik dit al kon in mijn eerste jaar."

De Belg is in eigen land al een van de bekendste sporters, maar die druk lijkt hem voorlopig niet veel te doen. "Druk is onderdeel van mijn werk. Als je goede resultaten neerzet, wordt de media-aandacht groter."

"Ik luister niet naar wat de buitenwereld zegt. Ik luister naar mensen die dicht bij me staan, zoals mijn coach en teambaas Patrick Lefevere. Zij helpen me om zo goed mogelijk te worden. Ik heb plezier in het fietsen, dat is het belangrijkste."

Evenepoel stapt zondag in de wegrit van het WK nog één keer op voor een koers in 2019. Dan zal hij vooral in dienst rijden van de kopmannen Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet.