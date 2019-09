Rohan Dennis beleefde een zware periode nadat hij ruim twee maanden geleden besloot uit de Tour de France te stappen en de hele wielerwereld over zich heen kreeg. Toch prolongeerde de 29-jarige renner woensdag in Yorkshire met overmacht de wereldtitel in het tijdrijden.

In aanloop naar zijn eerste koers sinds 18 juli, toen hij iedereen verraste door de twaalfde etappe van de Tour niet uit te rijden, zette Dennis woensdagmiddag een foto van zichzelf met zijn zoontje op Instagram. "Wat er echt toe doet", was de begeleidende tekst.

"Mijn vrouw (oud-renster Melissa Hoskins, red.) stuurde me die foto vanochtend en dat plaatste alles in het juiste perspectief", zei Dennis een paar uur later met de regenboogtrui om zijn schouders.

"Dit WK was maar een wielerkoers. Wat er vandaag ook zou gebeuren, mijn vrouw en mijn zoon zullen me altijd steunen. Natuurlijk is het mooi om te winnen, maar als ik 65 ben, staat deze wereldtitel niet in de top tien van dingen waar ik het meest trots op ben in mijn leven."

De Australiër was zonder meer erg blij dat hij in de tijdrit van 54 kilometer in het noorden van Engeland de nummer twee Remco Evenepoel op ruim een minuut zette en zo net als vorig jaar goud pakte, maar na zijn even verrassende als opmerkelijke actie in de Ronde van Frankrijk moest hij zijn prioriteiten op orde krijgen om kans te maken op een nieuwe wereldtitel.

"Fysiek ben ik het hele jaar al goed, maar ik moest mentaal weer in de juiste flow komen", legde Dennis uit. "En dat betekende dat ik me alleen nog maar druk moest maken om wat ik zelf doe en om de mensen die me altijd steunen. Ik moest de negativiteit weghalen."

De Instagram-post van Rohan Dennis. (Bron: instagram.com/rohandennis)

'Het was één groot mentaal spelletje'

Negativiteit was er voldoende nadat Dennis op mysterieuze wijze uit de Tour verdween, terwijl hij geen blessure had. Het is nog steeds niet duidelijk wat zijn precieze beweegredenen waren, al lijdt het geen twijfel dat de tijdrijder al enige tijd niet blij was met zijn nieuwe team Bahrain Merida.

Dat kwam deels door het materiaal dat zijn ploeg aanbood. Dennis reed woensdag in Engeland dan ook op een afgeplakte BMC Timemachine, de tijdritfiets waarmee hij de afgelopen jaren bij zijn vorige ploeg BMC reed, en niet met de Merida Time Warp van Bahrain Merida.

"Iedereen weet wat er gebeurd is. Ik ben uit de Tour gestapt, en dat leverde veel negatieve reacties op. Dat was niet goed voor me", aldus Dennis. "Het had een negatief effect op mijn trainingen, dus ik moest me gaan richten op wat belangrijk was voor míj."

Het omslagpunt kwam tijdens een training op 15 september, tien dagen voor de tijdrit in Yorkshire. "Dat was de eerste keer dat ik weer het vertrouwen had dat ik goud kon winnen op de WK. Het was één groot mentaal spelletje, waarbij ik hulp kreeg van mijn sportpsycholoog, die de afgelopen twee weken bij me was, en mijn coach, die me bleef steunen in de tijden dat ik dacht dat ik niet goed genoeg was."

"Deze zege is dus ook een mooie manier om iedereen die me vanaf juli gesteund heeft te bedanken, want ook voor hen was het een lange en zware weg. Of het voelt als wraak? Nee. Deze zege is voor mij en het team dat achter me staat, en voor niemand anders. Dit gaat alleen om blijdschap."

Het podium van het WK tijdrijden, met van links naar rechts Remco Evenepoel, Rohan Dennis en Filippo Ganna. (Foto: Pro Shots)