Rohan Dennis heeft zijn wereldtitel tijdrijden woensdag met overmacht geprolongeerd. De Australiër was in het Britse Yorkshire meer dan een minuut sneller dan de pas negentienjarige Belg Remco Evenepoel, die bij zijn debuut tweede werd.

Evenepoel werd na enkele fraaie zeges in zijn eerste profjaar door veel kenners als de grote favoriet bestempeld. Dennis bleek echter een klasse apart. De renner van Bahrain Merida was liefst één minuut en acht seconden sneller dan Evenepoel. De Italiaan Filippo Ganna eiste het brons op.

Voor Dennis is de wereldtitel zijn redding van het seizoen, want de Australiër ligt overhoop met zijn team Bahrain Merida. Hij is zo ontevreden over het materiaal van de ploeg dat hij de 54 kilometer lange tijdrit in Harrogate zelfs op zijn oude fiets van BMC reed.

De Nederlandse renners kwamen niet in de buurt van de toptijden. Dylan van Baarle was op de vijftiende positie de beste landgenoot. Jos van Emden begon nog wel goed, maar zakte gaandeweg steeds verder weg. Hij eindigde als 21e.

Vuelta-winnaar Primoz Roglic stelde teleur. De renner van Jumbo-Visma begon als een van de topfavorieten aan de tijdrit, maar lag op het eerste meetpunt al een minuut achter op de snelste tijd. De Sloveen werd daarna zelfs ingehaald door de ontketende Dennis en eindigde als elfde.

De Belg Remco Evenepoel pakte bij zijn debuut direct zilver. (Foto: Getty Images)

Dennis bij alle meetpunten de snelste

Dennis was bij het eerste tussenpunt na 16,7 kilometer al met afstand de snelste. De Australiër was meer dan achttien seconden sneller dan Evenepoel. Victor Campenaerts had een seconde meer nodig dan zijn jonge landgenoot.

Ook bij het tweede meetpunt was Dennis de snelste. Dat was de Australiër met overmacht, want hij troefde Evenepoel met meer dan een minuut af. Campenaerts was op dat moment na een schuiver al letterlijk uit de top van het klassement weggevallen.

In de resterende 16,3 kilometer kwam de voorsprong van Dennis nooit meer in gevaar. Omdat hij Campenaerts en Roglic had ingehaald, kon hij al met gebalde vuist de meet passeren om zijn titel te vieren. Vorig jaar troefde hij in Innsbruck nog Tom Dumoulin af; de Limburger deed dit jaar niet mee vanwege blessureleed.

Onbekende Archibald heeft lang snelste tijd in handen

De Brit John Archibald was goed voor de eerste snelle tijden onderweg. De Schot van de kleine Continental-ploeg Ribble Pro Cycling kwam in een tijd van 1.08,16 over de streep en zat lang in de hot seat.

Hij werd vervolgens afgelost door de Australiër Luke Durbridge, maar die kon niet lang van de eerste plek genieten. Eerst dook Alex Dowsett onder die tijd, waarna Ganna met 1.07,00 de nieuwe toptijd klokte.

Het was daarna de beurt aan Evenepoel om plaats te mogen nemen in de hot seat. De jonge renner van Deceuninck-Quick-Step was 46 seconden sneller dan Ganna, maar moest zich door het geweld van Dennis tevredenstellen met plek twee. Hij is wel de jongste renner ooit op het WK-podium.