Chloé Dygert was als vijfvoudig wereldkampioene op de baan zeker geen onbekende in de wielerwereld. Maar dat de 22-jarige Amerikaanse dinsdag bij het WK tijdrijden in Yorkshire de (Nederlandse) concurrentie zou declasseren, zag niemand aankomen.

Marlen Reusser is zojuist zesde geworden op het WK tijdrijden, haar beste resultaat in drie pogingen, als ze op een tv-scherm de einduitslag ziet. "Heb ik meer dan drie minuten verloren op de winnares?", vraagt de kampioene van Zwitserland aan niemand in het bijzonder. "Ongelooflijk. Dit is toch ongelooflijk?"

Even verderop probeert ook Lucinda Brand te begrijpen hoe ze op meer dan drie minuten is gereden bij een wereldkampioenschap. "Ik kan me best voorstellen dat iemand drie minuten harder dan ik rijdt in een tijdrit. Maar niet dat dit door iemand uit het vrouwenpeloton gebeurt", grapt de Nederlandse, die de achtste tijd neerzette. "Dit is wel heel extreem en onverwacht."

Dygert, de reden voor het ongeloof, reageert op de persconferentie in de West Park United Reformed Church in finishplaats Harrogate nuchter op het feit dat ze in een tijdrit van 30,3 kilometer 1 minuut en 32 seconden pakt op de nummer twee Anna van der Breggen en 1.52 op de nummer drie en titelverdedigster Annemiek van Vleuten.

"Ik had van tevoren geen idee wat ik van deze tijdrit kon verwachten", aldus de nieuwe wereldkampioene. "Het was een tijdje geleden dat ik tegen deze meiden had gekoerst, dus ik had geen idee waar ik stond. Maar ik vertrouwde op mijn trainer Kristin Armstrong (de drievoudig olympisch kampioene tijdrijden, red.). Zij is een genie op het gebied van tijdrijden, dus ik ben volledig meegegaan in wat zij had gepland."

Dygert kon bijna een jaar niet koersen

Topfavoriete Van Vleuten noemde maandag in het Nederlandse rennershotel al de naam van Dygert als een dark horse voor de tijdrit. De tweevoudig wereldkampioene kent de kracht van de Amerikaanse, want vorig jaar maart bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn werd Van Vleuten in de finale van de 3 kilometer achtervolging op ruim negen seconden achterstand gereden door Dygert.

De in Brownsburg (Indiana) geboren renster veroverde in Apeldoorn haar vierde en vijfde wereldtitel op de baan, maar twee maanden later begon een moeilijke periode door een harde val in de Ronde van Californië. Een zware hersenschudding en een knieblessure leidden ertoe dat ze bijna een jaar niet kon koersen.

"Ik had veel kracht verloren en heb dit hele seizoen de tijd genomen om me specifiek voor te bereiden op deze wereldkampioenschappen", aldus Dygert. "Aan het begin van het jaar heb ik het rustig aan gedaan en pas een paar maanden geleden had ik het gevoel dat mijn kracht weer terug was."

Bij de Amerikaanse kampioenschappen van eind juni werd Dygert nog tweede in de tijdrit achter de 44-jarige Amber Neben, maar vervolgens pakte ze in augustus goud bij de Pan-Amerikaanse Spelen en won ze alle vier de etappes van de Colorado Classic.

"We wisten allemaal dat ze bestaat en hard kan fietsen", zegt Brand. "Op de baan heeft ze iedereen naar huis gefietst voordat ze dat sukkeljaar inging. In aanloop naar dit WK heeft ze haar ambities uitgesproken. Nou, dan is het heel Amerikaans om het ook waar te maken, haha."

Anna van der Breggen (links) en Annemiek van Vleuten flankeren Chloé Dygert op het podium. (Foto: Pro Shots)

'We hebben er een nieuwe concurrent bij'

Gezien haar leeftijd zijn de Nederlandse vrouwen nog lang niet af van Dygert, die volgend jaar bij de Olympische Spelen van Tokio in actie hoopt te komen op de weg en op de baan.

"Er komen een paar belangrijke tijdritten aan en nu weten we dat we een nieuwe concurrent hebben", aldus Van der Breggen, die voor de vierde keer zilver won bij het WK tijdrijden.

"Chloé stond wel op mijn lijstje met favorieten, maar ik denk niet dat iemand van tevoren had opgeschreven dat het gat zó groot zou zijn. Ze is nog jong en ontwikkelt zich, alleen is het voor mij nu een beetje balen dat die ontwikkeling zo snel gaat."

Dygert belooft in deze vorm ook zaterdag in de wegrit een geduchte concurrent te zijn van de sterke Nederlandse ploeg, al wordt het voor de Amerikaanse wel haar eerste Europese wegkoers bij de senioren ooit. "We zullen haar niet te veel ruimte geven", glimlacht Van Vleuten. "Dat is de les van vandaag."