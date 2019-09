Annemiek van Vleuten is er niet in geslaagd om voor het derde jaar op rij wereldkampioene tijdrijden te worden. De 36-jarige titelverdedigster moest dinsdag op de WK in Yorkshire haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Chloé Dygert, die met overmacht won.

Van Vleuten moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats, vlak achter haar landgenote Anna van der Breggen, die tweede werd. De Nederlandse rensters gaven respectievelijk 1.53 en 1.32 minuten toe op de verrassende winnares.

De andere Nederlandse deelnemer, Lucinda Brand, eindigde op 3.16 als achtste. Vorig jaar bij de WK tijdrijden in Innsbruck was er met Van Vleuten, Van der Breggen en Ellen van Dijk nog een compleet Nederlands podium. Die laatste ontbrak dit jaar wegens een blessure.

De laatste keer dat Van Vleuten in een tijdrit werd verslagen, was vorig jaar juni bij de NK. Ze werd toen vierde achter Van Dijk, Van der Breggen en Brand. Dat was ook de enige keer in haar laatste vijftien tijdritten dat Van Vleuten na afloop niet als winnares werd gehuldigd.

De 22-jarige Dygert won vorig jaar bij de WK baanwielrennen goud op de achtervolging door Van Vleuten te verslaan in de finale. Twee jaar geleden eindigde ze op de weg bij het WK tijdrijden in het Noorse Bergen al als vierde.

Dygert oppermachtig op kletsnat parcours

Hoewel Dygert vooraf slechts als outsider gold, bleek al snel dat ze met een indrukwekkend optreden bezig was. Bij het eerste tussenpunt (14,1 kilometer) stak ze met kop en schouders boven de rest uit. Ook Van der Breggen (+1.10) en Van Vleuten (+1.09) gaven veel toe.

Dygert voltooide de route van Ripon naar Harrogate, dat met drie klimmetjes van 1 kilometer lang in totaal 474 hoogtemeters telde, in 42 minuten en 11 seconden. Vanuit de hotseat zag ze dat Van der Breggen en de als laatste gestarte Van Vleuten daar niet bij in de buurt kwamen.

De tijdrit vond plaats op een kletsnat parcours in de regio Yorkshire. De start werd opgeschoven van 15.50 uur naar 16.30 uur (Nederlandse tijd), zodat er meer water van het parcours kon worden weggepompt.

Even was er zelfs sprake van dat de wedstrijd van dinsdag afgelast zou worden, maar de organisatie besloot dat er toch gewoon gereden kon worden. Om wat van de achterstand op het tijdschema goed te maken, gingen de rensters niet meer om de anderhalve minuut, maar om de minuut van start.

Woensdag staat in Yorkshire de tijdrit voor elite mannen op het programma. De wegwedstrijden bij de profs zijn op zaterdag (vrouwen) en zondag (mannen).