Het WK tijdrijden start woensdag zonder Tom Dumoulin, terwijl er grote vraagtekens zijn over de vorm van titelverdediger Rohan Dennis. Het Belgische toptalent Remco Evenepoel zou weleens in dat gat kunnen springen.

Jos van Emden heeft geen bedenktijd nodig als hem gevraagd wordt wie zijn ploegmaat Primoz Roglic zou kunnen bedreigen bij het WK tijdrijden. "Eddy", glimlacht de Nederlands kampioen, die samen met Dylan van Baarle de Oranjeploeg vormt in Yorkshire. "Eddy Evenepoel."

'Eddy' is tegen wil en dank de bijnaam van Remco Evenepoel, die zelfs door Eddy Merckx zelf wordt vergeleken met de beste renner aller tijden. "Hij wordt misschien wel beter dan ik", zei Merckx begin augustus tegen VTM, nadat Evenepoel op indrukwekkende wijze de Clásica San Sebastián op zijn naam had geschreven.

De renner van Deceuninck-Quick-Step is nog altijd pas negentien, maar de resultaten in zijn eerste profjaar (vijf zeges, waaronder de Europese titel tijdrijden) rechtvaardigen het geloof dat de Evenepoel een jaar na zijn wereldtitel bij de junioren ook wereldkampioen kan worden bij de elite.

"Remco is voor mij de topfavoriet, zeker na wat hij op zeer jonge leeftijd allemaal bewezen heeft dit seizoen", stelde landgenoot Victor Campenaerts, de werelduurrecordhouder en winnaar van het brons bij het WK tijdrijden van vorig jaar, tegen Sporza.

Remco Evenepoel was emotioneel na zijn zege bij het EK tijdrijden in augustus in Alkmaar. (Foto: Pro Shots)

Evenepoel mikt op plek in top vijf

Evenepoel was maandag op de persconferentie van de Belgische ploeg wat voorzichtiger. "Mijn doel is de top vijf. Maar ik zal zeker niet teleurgesteld zijn als ik dat niet haal, omdat mijn seizoen al zo goed geweest is. Daarom sta ik hier zonder stress, ik moet niet. Maar ik ken mezelf; als ik op dat startpodium sta, komt die winnaarsmentaliteit naar boven en wil ik het zo goed mogelijk doen."

Het glooiende parcours van Northallerton naar Harrogate met in totaal 684 hoogtemeters is in het voordeel van Evenepoel, die met zijn 61 kilogram licht is voor een tijdrijder. "Dit moet hij erg goed kunnen", meent Van Emden, die zelf 74 kilo weegt. "Evenepoel gaat hier aerodynamica combineren met een enorme berg talent en een laag gewicht."

Evenepoel: "Dat het tot aan de finish superlastig is, is in mijn voordeel. Ik zal mijn aerodynamica op bepaalde stukken kunnen gebruiken, maar vooral uit mijn gewicht zal ik voordeel kunnen halen ten opzichte van andere mannen. Er zijn toch enkele stukken die stevig omhooggaan."

Alleen de lengte van de tijdrit zorgt voor vraagtekens bij de Vlaming. De renners moeten maar liefst 54 kilometer afleggen, een afstand die zelden nog voorkomt in het moderne wielrennen. De langste tijdrit die Evenepoel ooit gereden heeft, was 38,3 kilometer. "Ik ben zelf ook benieuwd hoe mijn lichaam zal reageren. Maar ik denk dat ik er klaar voor ben."

Het podium van het WK tijdrijden van 2018, met van links naar rechts Tom Dumoulin, Rohan Dennis en Victor Campenaerts. (Foto: Pro Shots)

'Roglic gaat het goed doen'

Evenepoel vindt het leuk om te horen dat concurrenten hem als een van de topfavorieten zien. Bij afwezigheid van Dumoulin (de wereldkampioen van 2017 en de nummer twee van vorig jaar), de Pool Michal Kwiatkowski (de nummer vier van vorig jaar) en voormalig Tour-winnaars Geraint Thomas en Chris Froome heeft de Belg zelf vier andere namen in zijn hoofd voor de regenboogtrui: "Roglic, Dennis, Campenaerts en Kasper Asgreen", somt hij op.

Roglic is als winnaar van de Vuelta a España de man in vorm. De 29-jarige Sloveen stond bovendien al een keer op het podium bij het WK tijdrijden, want in 2017 pakte hij zilver achter Dumoulin.

"Ik verwacht dat Primoz het goed gaat doen", aldus Van Emden. "Het vlakke begin is misschien even lastig voor hem, maar je komt een heel eind als je de power hebt op de klimmetjes. Ik kwam hem maandag tegen op de fiets en hij had natuurlijk weer overal pijn. Dat betekent dat hij goed is."

Dennis, die vorig jaar bij het WK in Innsbruck maar liefst 1 minuut en 21 seconden sneller was dan Dumoulin en Campenaerts, is een groot vraagteken. De Australiër heeft geen wedstrijd meer gereden sinds hij in juli op mysterieuze wijze afstapte tijdens de twaalfde etappe van de Tour.

"Fysiek ben ik nog steeds even goed als vorig jaar", zei Dennis twee weken geleden tegen de Australische krant The Advertiser. "Mentaal heb ik lastige dagen gehad, maar ik geloof nog steeds dat ik kan winnen in Yorkshire."

Khaled Alkhalifah uit Koeweit start woensdag om 14.20 uur Nederlandse tijd als eerste aan de tijdrit. Dennis is om een halve minuut na 15.42 uur de laatste renner die begint aan zijn chronorace.