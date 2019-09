Tom Dumoulin verheugt zich op zijn tijd bij Jumbo-Visma. De Giro-winnaar van 2017 is niet bang voor de grote concurrentie bij de Nederlandse ploeg en denkt dat hij er juist goed onder gedijt.

"Ik heb er zin in. Ik denk dat we elkaar echt heel erg kunnen versterken. Ik was niet op zoek naar een ploeg waar ik de enige kopman zou zijn. Dat wil ik gewoon niet", aldus Dumoulin bij Eurosport.

"Ik vind het heel fijn om het te delen, en dan gaan we uiteindelijk rijden voor degene die het beste is. Als we met zijn drieën naar de Tour gaan, moeten we afspreken dat we ons neerleggen bij wie er na twee weken de beste is."

Ruim een maand geleden werd bekend dat Dumoulin na acht jaar vertrekt bij Team Sunweb - waar wél alles om hem draaide - en dat hij de komende drie seizoenen voor het ambitieuze Jumbo-Visma rijdt. Hij heeft er flinke concurrentie van onder anderen Steven Kruijswijk en Primoz Roglic.

"Maar ik rijd bijvoorbeeld liever voor Primoz die de Tour kan winnen dan dat de hele ploeg voor mij rijdt, ik niet goed genoeg ben en zesde word", aldus Dumoulin. "Het kan me ontlasten, ik kijk ernaar uit."

Dumoulin had moeite met speculaties

Dumoulin, die bij een val in de Giro d'Italia een knieblessure opliep en daardoor een rampzalig wielerseizoen beleeft, was het liefst al eerder dit jaar naar buiten getreden met nieuws over zijn toekomst. Hij had moeite met alle verhalen in de media.

"Ik vond dat best wel lastig en was het liefst ergens aangeschoven, maar op dat moment had ik nog niks getekend en was er nog niks zeker", aldus de 28-jarige Limburger.

"Dan kun je ook heel weinig vertellen en wordt het heel moeilijk. Ik heb ervoor gekozen om even niets te zeggen, maar dat voedde allerlei speculaties, die voor grote delen niet allemaal onterecht waren."

Het is nog niet bekend wanneer Dumoulin komend seizoen zijn eerste kilometers maakt in het tricot van Jumbo-Visma, waarbij veel toprenners dit jaar hun contract verlengden. Hij ontbreekt door zijn blessure momenteel ook op de WK wielrennen.