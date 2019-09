Hevige regenval zorgt dinsdag voor flinke problemen bij de WK wielrennen in Yorkshire. Het noodweer speelde een grote rol bij de tijdrit voor beloften, waarna de start van de wedstrijd bij de vrouwen veertig minuten werd uitgesteld.

De internationale wielerunie UCI besloot na spoedberaad dat de tijdrit voor de vrouwen wel gewoon doorgaat. De start wordt opgeschoven van 15.50 uur naar 16.30 uur (Nederlandse tijd), zodat er meer water van het parcours kan worden weggepompt.

De rensters zullen bovendien niet meer om de anderhalve minuut, maar om de minuut starten. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten rolt om 17.22 uur als laatste van het startpodium. Haar originele starttijd was 17.08 uur.

Namens Nederland doen Van Vleuten, Anna van der Breggen (starttijd: 17.15 uur) en Lucinda Brand (starttijd 17.04 uur) mee aan de tijdrit voor vrouwen.

Van Vleuten is de torenhoge favoriet en kan haar derde wereldtitel op rij veroveren. Ze evenaart in dat geval Jeannie Longo, de enige vrouw die minimaal drie keer wereldkampioen tijdrijden werd.

'Het was heel extreem'

Tijdens de tijdrit voor de beloften stonden er flinke plassen op de wegen, waardoor verschillende renners vielen. Andere renners moesten even van de fiets stappen of uitwijken op het kletsnatte parcours.

De tijdrit werd ondanks de omstandigheden gewoon afgemaakt. De wereldtitel was voor de Deen Mikkel Bjerg, die het podium deelde met de Amerikanen Ian Garrison (tweede) en Brandon McNulty (derde). Namens Nederland kwamen Nils Eekhoff (zevende) en Daan Hoole (tiende) in actie.

Europees kampioen Johan Price-Pejtersen uit Denemarken was een van de renners die onderuit ging in een enorme plas. "Het was heel extreem", zei hij. "We moesten continu rekening houden met de plassen en konden niet de ideale lijn rijden waarop we getraind hadden. Wat mij betreft had de wedstrijd moeten worden stilgelegd."

Bjerg, die voor het derde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden werd bij de beloften, zag de beelden van de val van zijn landgenoot pas na zijn eigen race. "Bizar", zei de Deen.

"Ik werd pas vlak voor mijn start geïnformeerd dat er grote plassen waren. Je moest zeker oppassen, want soms ging je door plassen die wel vijftig centimeter diep waren. Er werd mij verteld dat ik mijn stuur heel stevig moest vasthouden en vol gas door de grote plassen moest rijden."

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de valpartij van Johan Price-Pejtersen.