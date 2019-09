Ze won veertien van haar laatste vijftien tijdritten en is dit jaar alleen nog maar dominanter geworden in de discipline. Het lijkt dus bijna een zekerheidje dat Annemiek van Vleuten dinsdag in Yorkshire voor het derde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden wordt.

Het is al eind juni als Van Vleuten voor het eerst dit jaar haar regenboogtrui mag tonen in een wedstrijd en de wereldkampioene maakt van de gelegenheid gebruik om haar concurrentie te declasseren.

De 36-jarige renster raffelt de 31,8 kilometer lange tijdrit bij de NK wielrennen in Ede af met een gemiddelde snelheid van 48,6 kilometer per uur en zet de nummer twee Ellen van Dijk - toch de wereldkampioen tijdrijden van 2013 - op 1 minuut en 35 seconden. Anna van der Breggen, de afgelopen twee jaar goed voor zilver bij het WK tijdrijden, pakt brons op 1.49.

"Het grote verschil gaf die Nederlandse titel wel extra glans", geeft Van Vleuten drie maanden later toe in een hotel in Harrogate, waar dinsdag de finish is van het WK tijdrijden. "En het is toch gaaf dat je 30 kilometer lang gemiddeld 48 kilometer per uur kan rijden op een fiets."

Twee weken na het NK is de kopvrouw van Mitchelton-SCOTT ook een klasse apart in de klimtijdrit van de Giro Rosa, waar ze de nummer twee Van der Breggen in 12,1 kilometer op een achterstand van 52 seconden zet. En ook haar derde tijdrit van 2019, een korte proloog (3,8 kilometer) begin september in de Boels Ladies Tour, levert een duidelijke zege op voor Van Vleuten.

De kans lijkt dus klein dat er dinsdag in Engeland iemand sneller zal zijn de titelverdediger. "Maar het kan zeker wel", stelt Van Vleuten. "Ik zal echt alles uit de kast moeten trekken."

'Van Vleuten steekt er ver bovenuit'

Van der Breggen zegt het met een hartelijke lach: "Ik ben altijd een goede tweede geweest bij het WK tijdrijden. Drie keer zilver al: in 2015, 2017 en 2018. Dat is heel constant."

De regerend olympisch en wereldkampioen op de weg geldt dinsdag wederom als de grootste concurrent van Van Vleuten. "Maar ik moet realistisch zijn: zelfs als ik een goede dag heb, wordt het lastig om te winnen. Iedereen is te verslaan en als je op een fiets zit, kan er van alles gebeuren. Maar er steekt er momenteel één ver bovenuit."

Sinds Van Vleuten eind 2015 tekende bij de Australische ploeg Orica (nu Mitchelton-SCOTT) en zich meer en meer ging toeleggen op het tijdrijden, won ze 18 van de 24 chronoraces waaraan ze meedeed.

De laatste keer dat Van Vleuten een tijdrit niet won, was vorig jaar juni bij de NK, waar ze achter Van Dijk, Van der Breggen en Lucinda Brand als vierde eindigde. Dat was ook de enige keer in haar laatste vijftien tijdritten dat Van Vleuten na afloop niet als winnares werd gehuldigd.

"Op de eerste dag van mijn eerste trainingskamp bij mijn huidige ploeg zat ik al in een windtunnel. Die had ik daarvoor nog nooit gezien", aldus Van Vleuten. "En vervolgens trof ik met Pat Ryan ook nog een mekanieker die helemaal gek is van aerodynamica. Daardoor werd ik vanzelf enthousiast over het tijdrijden. Ik zit nu zelfs in de training met plezier op mijn tijdritfiets."

Het oranje podium bij het WK tijdrijden van 2018, met van links naar rechts Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk. (Foto: Pro Shots)

'Ik kan heel goed doodgaan'

Vorig jaar bleef Van Vleuten bij het WK tijdrijden in het Oostenrijkse Innsbruck Van der Breggen een halve minuut voor over 27,7 kilometer. Van Dijk, die door een blessure niet mee kan doen aan de WK van dit jaar, pakte het brons en maakte er een volledig Nederlands podium van.

Er is maar één vrouw die (minimaal) drie keer wereldkampioen tijdrijden is geworden. Jeannie Longo pakte goud in 1995, 1996, 1997 en 2001. Van Vleuten kan de Française dinsdag evenaren door ook voor de derde keer op rij goud te pakken.

De vrouwen rijden een tijdrit van 30,3 kilometer met de start in Ripon en de finish in Harrogate. Onderweg zijn er, vooral door drie klimmetjes van 1 kilometer lang, 474 hoogtemeters te overwinnen.

"Het gaat om inhoud", analyseert Van Vleuten. "De eerste 14 kilometer is het nog vlak, dus de verschillen bij het eerste tussenpunt zullen nog niet groot zijn. Ik weet dat ik het verschil kan maken in het tweede stuk, met alle klimmetjes, en dat ik heel goed dood kan gaan. Daar vertrouw ik op."

Namens Nederland staan Van Vleuten, Van der Breggen en Brand op de deelnemerslijst. Om 15.50 uur (Nederlandse tijd) start Noura Alomairi uit Koeweit als eerste en Van Vleuten begint om 17.08 uur als laatste renster aan haar tijdrit.