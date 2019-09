Wout van Aert, die nog aan het herstellen is van zijn zware valpartij in de Tour de France, houdt hoop dat hij dit seizoen in actie kan komen in een aantal veldritten.

"Ik ga er alles aan doen om nog enkele crossen te rijden. Ik moet alleen zien hoe realistisch het allemaal is", zei de 25-jarige Van Aert zondag volgens Het Nieuwsblad op zijn eerste persconferentie sinds zijn val in de Tour.

Van Aert liep in juli een diepe vleeswond in zijn bovenbeen op toen hij in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk in aanraking kwam met een dranghek.

Nadat de operatie in het ziekenhuis in Pau niet goed bleek uitgevoerd, moest de renner van Jumbo-Visma in het Belgische Herentals nog een keer geopereerd worden. Volgens de oorspronkelijke diagnose zou de Belg twee maanden uit de roulatie liggen, maar sinds de tweede operatie is het onduidelijk wanneer hij zijn rentree kan maken.

"In het voorjaar moet ik er wel helemaal bij zijn, hoop ik. De vraag is hoe goed mijn vorm zal zijn. In topvorm komen is geen probleem, maar ik mis spiermassa aan de rechterkant", aldus Van Aert.

"Ik zal voortaan een verschil hebben in spiermassa tussen mijn linker- en rechterbeen. Dat is geen drama, want het valt op te lossen met de juiste training. De dokters verzekerden me in het ziekenhuis dat alles uiteindelijk weer goed komt."

Wout van Aert werd in 2018 voor de derde keer wereldkampioen veldrijden. (Foto: Pro Shots)

Van Aert is drievoudig wereldkampioen veldrijden

Van Aert domineert samen met Mathieu van der Poel al jaren in het veldrijden. De Vlaming werd in 2016, 2017 en 2018 wereldkampioen in de cross.

Dit jaar maakt hij in zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma veel indruk op de weg, met een ritzege in de Tour, twee ritzeges in het Critérium du Dauphiné en een tweede plaats in de E3 Harelbeke.

Het veldritseizoen is vorige week al begonnen met de eerste wereldbekerrace in de Verenigde Staten. Het WK is begin februari en de laatste crossen zijn aan het einde van die maand.