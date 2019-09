Mathieu van der Poel doet er alles aan om in topvorm aan de start te verschijnen bij de WK wielrennen. De titelkandidaat trainde na de Primus Classic, zijn laatste voorbereidingskoers, nog 100 kilometer extra met het oog op de wegwedstrijd in het Britse Yorkshire.

"Ik ga nog een kleine 100 kilometer rijden", zei Van der Poel kort na afloop van de Primus Classic. Hij had op dat moment al 197 kilometer gereden in de Vlaamse eendagskoers.

"Ik wil de afstand van het WK graag nog één keer in de benen hebben. Dat heb ik de laatste tijd gemist en dat vind ik belangrijk. En vandaag is daar de ideale dag voor."

Met de in totaal 297 kilometer legde Van der Poel 12 kilometer meer af dan de afstand van volgende week zondag in Yorkshire. "Voor de rest van de week zal ik niet veel meer doen. Gewoon wat rusten en mijn conditie onderhouden."

Mathieu van der Poel won vorige week de Ronde van Groot-Brittannië. (Foto: Getty Images)

'Het was een goede laatste test'

In de Primus Classic zat er geen topklassering in voor de regerend wereldkampioen veldrijden. Hij eindigde als negentiende, maar hij testte wel zijn benen op een van de klimmetjes. Alleen Peter Sagan en Greg Van Avermaet konden volgen, maar kort daarna werd het trio weer ingerekend.

"Het was een goede laatste test", concludeerde Van der Poel. "Ik heb mijn benen kunnen testen en dat voelde goed aan. Vervolgens ging de koers toch weer op slot, anders had er meer ingezeten. Maar het kan op de WK ook zo zijn dat de favorieten naar elkaar kijken en er uiteindelijk iemand anders wint."

De kopman van Corendon-Circus sprintte ook niet mee om de winst in de Primus Classic, die werd gewonnen door de Belg Edward Theuns die de sprinters verraste. "Ik was niet goed gepositioneerd. Bij zo'n aankomst ben ik ook niet de snelste als de koers niet hard genoeg was."

De WK gaan zondag in Yorkshire van start met de gemengde ploegentijdrit. Een week later gaat Van der Poel, die vorige week de Ronde van Groot-Brittannië won, als kopman van de Nederlandse ploeg van start in de wegwedstrijd.