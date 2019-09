Marianne Vos heeft donderdag de Ronde van de Ardèche op haar naam geschreven. De Brabantse sloot de Franse wielerronde in stijl af door ook de laatste etappe te winnen.

De 32-jarige Vos bleef na bijna 88 kilometer van Chomérac naar Privas de Tsjechische Nikola Nosková voor. De twee rensters waren weggereden op een slotklim en hielden de concurrentie meer dan een minuut achter zich.

Voor de drievoudig wereldkampioene op de weg was het al haar vijfde ritzege in de Ardèche. Eerder won ze de eerste drie etappes en de voorlaatste etappe van de Franse rittenkoers, die geen deel uitmaakt van de WorldTour.

In de vierde rit doorbrak Anouska Koster de hegemonie van Vos, waardoor er dus slechts één etappe niet werd gewonnen door een Nederlandse. In de vijfde etappe ging de Italiaanse Marta Bastianelli met de overwinning aan de haal.

Vos boekte dit jaar al negentien overwinningen

Vos begon de slotrit met een voorsprong van meer dan vier minuten op de Duitse Clara Kloppenburg in het algemeen klassement. Die hield ze probleemloos vast.

In totaal heeft Vos dit jaar nu negentien overwinningen op haar erelijst staan. Eerder dit seizoen won ze onder meer La Course, vier etappes in de Giro Rosa, de Trofeo Alfredo Binda en de Ronde van Noorwegen.

Met haar zeges in de Ardèche lijkt de kopvrouw van CCC-Liv in topvorm voor de WK wielrennen, die vanaf zondag in het Britse Yorkshire plaatsvinden. De wegwedstrijd bij de vrouwen staat volgende week zaterdag op het programma.