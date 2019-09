Tom Dumoulin is flink geschrokken van het nieuws dat oud-ploegmaat Georg Preidler ervan wordt verdacht dat hij ook al tijdens de door de Limburger gewonnen Giro d'Italia van 2017 bloeddoping en groeihormonen gebruikte.

De 29-jarige Preidler, wiens naam opdook in de geruchtmakende dopingzaak Operation Aderlass, bekende eerder dit jaar dat hij doping heeft gebruikt. Hij zei dat hij dat pas deed nadat hij aan het einde van 2017 vertrok bij Team Sunweb.

Volgens de aanklacht van het Openbaar Ministerie (OM) van Innsbruck is dat niet waar. Preidler wordt ervan verdacht dat hij "vanaf de Giro in het voorjaar van 2017 tot zijn bekentenis met regelmaat bloeddoping gebruikte en ook groeihormonen tot zich nam", meldde openbaar aanklager Thomas Willam woensdag tegen de Oostenrijkse krant Salzburger Nachrichten.

Preidler was een van de knechten die Dumoulin in 2017 aan diens historische Giro-zege hielp. De Nederlander, die in maart al zei dat hij zich "verraden" voelt door zijn oud-ploeggenoot, reageert donderdag in een uitgebreide verklaring op de aanklacht.

"Ik ben geschokt dat Georg Preidler ervan wordt verdacht dat hij ook in 2017 doping gebruikte. Ik ben ontzettend trots op mijn Giro-zege en zal dat altijd blijven. Maar nu weet ik dat ik mogelijk een ploegmaat had die niet schoon koerste en dat is een bittere pil."

"Ik hoop dat het niet waar is, maar het zou me eerlijk gezegd niet verbazen. Hij was in 2017 niet meer de vrolijke Georg die ik kende. Hij kwam over als bitter en onzeker. Iedere sporter kent twijfels, maar hij greep naar doping, terwijl anderen dat niet doen. Dus ben ik boos? Ja!"

Georg Preidler (links) viert de Giro-zege van Tom Dumoulin in Milaan. (Foto: ANP)

Preidler wordt aangeklaagd voor fraude

Preidler wordt aangeklaagd voor fraude en kan veroordeeld worden tot een celstraf van zes maanden tot vijf jaar. Het OM stelt dat de renner contractueel verplicht was om te voldoen aan de antidopingregels van de UCI, omdat hij vorig jaar meedeed aan de WK in Innsbruck. De schade van zijn fraude wordt geschat op 250.000 euro.

Preidler reed van 2013 tot en met 2017 voor Team Sunweb en diens voorgangers. Groupama-FDJ, de ploeg waarvoor Preidler sinds 2018 koerste, ontsloeg de Oostenrijker direct na zijn dopingbekentenis.

De Oostenrijkse antidopinginstantie ÖADR schorste Preidler voor vier jaar, maar de renner is daartegen in beroep gegaan.