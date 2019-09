Wout Poels zet zijn carrière vanaf volgend jaar voort bij Bahrain Merida. De 31-jarige Limburger komt over van Team INEOS en tekent voor twee jaar.

Poels volgt Rod Ellingworth, die tot deze zomer als prestatiemanager bij INEOS werkte en sindsdien ploegbaas van Bahrain Merida is. "Hij is de persoon die mij ervan overtuigd heeft om voor deze ploeg te rijden", zegt de klimmer woensdag tegen De Telegraaf.

"Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Er liggen hier weer nieuwe mogelijkheden voor me", aldus Poels, die sinds 2015 voor Team Sky reed, de voorganger van INEOS. Hij koerste in de grote rondes vooral als knecht van Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal.

Poels stond Froome bij in twee van zijn vier overwinningen in de Tour de France. Ook had Poels de afgelopen twee edities als helper een aandeel in de eindzeges van Thomas en Bernal.

In de Vuelta a España kreeg Poels onlangs de kans om als kopman voor het klassement te rijden, maar met een 34e plaats in het eindklassement stelde hij hevig teleur. Zijn grootste succes in dienst van Team Sky boekte Poels in 2016, toen hij de heuvelklassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef.

Tussen 2009 en 2013 reed Poels voor Vacansoleil. Na een jaar bij Quick-Step maakte hij in 2015 de overstap naar Sky.

Bahrain Merida trok eerder Landa aan

Bij zijn nieuwe ploeg Bahrain Merida treft Poels onder anderen de Nederlandse ploegleider Tristan Hoffman. De ploeg uit Bahrein trok voor komend seizoen ook al voormalig Sky-renner Mikel Landa aan als nieuwe kopman. De Italiaan Vincenzo Nibali verruilt Bahrain Merida komende winter voor Trek-Segafredo.

Door het vertrek van Poels is Dylan van Baarle volgend jaar de enige Nederlandse renner bij INEOS. De klassiekerspecialist tekende dinsdag een nieuw contract dat hem tot 2023 aan de rijkste ploeg van het peloton bindt.