Dylan van Baarle heeft dinsdag zijn contract verlengd bij Team INEOS. De Nederlander ligt nu tot het einde van 2023 vast bij de Britse formatie.

De 27-jarige Van Baarle beschikte over een aflopende verbintenis bij Team INEOS, dat tussen 2014 en mei van dit jaar Team Sky heette. De voormalig nationaal kampioen tijdrijden kwam in 2018 over van het toenmalige Cannondale-Drapac, waar hij vier jaar voor koerste.

"Ik ben heel blij met mijn nieuwe contract bij de ploeg. Ik ben hier een betere wielrenner geworden en ik wil die progressie vasthouden. Een contract voor drie jaar geeft mij vertrouwen en het toont ook dat het team vertrouwen heeft in mij", aldus Van Baarle dinsdag op de website van Team INEOS.

Dit seizoen won Van Baarle de achtste etappe in het Critérium du Dauphiné en het eindklassement in de Herald Sun Tour. Ook was hij een van de knechten van Egan Bernal in de Tour de France. De Colombiaan won de tweede grote ronde van het jaar. Van Baarle eindigde zelf als 46e in het algemeen klassement.

Van Baarle onderdeel van Nederlandse ploeg op WK

Van Baarle mikt voor komend seizoen op de voorjaarsklassiekers. Zijn beste prestatie is de vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen van 2017. "Ik hoop dat ik het podium kan halen in een grote klassieker. Ik wil ook weer belangrijk zijn in de grote rondes door nog langer van waarde te kunnen zijn voor mijn ploeggenoten."

De Voorburger bereidt zich momenteel voor op de WK wielrennen van volgende week in Yorkshire. Hij rijdt op woensdag 25 september de individuele tijdrit en is vier dagen later onderdeel van de Nederlandse equipe bij de wegwedstrijd.

De selectie bestaat verder uit Mathieu van der Poel, Niki Terpstra, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Pieter Weening en Jos van Emden, die ook de tijdrit rijdt.