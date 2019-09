Vuelta a España-winnaar Primoz Roglic is dinsdag opgenomen in de Sloveense ploeg voor de WK wielrennen van later deze maand. Eerder op de dag lieten toprenners Egan Bernal en Vincenzo Nibali weten het evenement te laten schieten.

De 29-jarige Roglic - hij bezorgde Jumbo-Visma zondag de eerste eindzege in een grote ronde - is bij Slovenië ploeggenoot van onder anderen Tadej Pogacar, de nummer drie van de Vuelta. Verder zijn Matej Mohoric, Grega Bole, Jan Tratnik, Luka Pibernik (allen Bahrain-Merida), Jan Polanc (UAE Team Emirates) en David Per (Adria Mobil) geselecteerd.

Roglic kent een uitstekend seizoen. Naast zijn Vuelta-zege werd hij derde in de Giro d'Italia, was hij de beste in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de Ronde van Romandië en Tirreno-Adriatico. Ook won hij een aantal etappes.

Tour de France-winnaar Bernal werd zondag nog opgenomen in de selectie van Colombia, maar haakt nu toch af. De plek van de 22-jarige klimmer van Team INEOS wordt ingenomen door Movistar-renner Carlos Betancur.

Verder bestaat de ploeg uit Nairo Quintana (Movistar), Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick-Step), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Esteban Chaves (Mitchelton-SCOTT), Daniel Martínez (EF Education First), Sebastián Molano (UAE Team Emirates) en Sebastián Henao (Team INEOS).

Nibali stelt positie beschikbaar, ook Kwiatkowski ontbreekt

De Italiaanse ploeg is nog niet bekend, maar Nibali zal in ieder geval ontbreken. De viervoudig winnaar van een grote ronde, die dit jaar een teleurstellende Tour de France kende nadat hij nog tweede werd in de Giro d'Italia, voelt zich niet goed genoeg.

"Het blauwe shirt van Italië is heilig en moet worden gerespecteerd. Ik hoor momenteel niet bij de besten en het is niet eerlijk om dan de plaats van iemand anders in te nemen", zegt hij tegen La Gazzetta dello Sport.

Polen kan geen beroep doen op Team INEOS-renner Michal Kwiatkowski. De wereldkampioen van 2014 schrijft op Twitter dat hij een echte pauze nodig heeft na de Tour de France.

Bij de Nederlandse ploeg is Mathieu van der Poel de blikvanger. Hij krijgt steun van Niki Terpstra, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Jos van Emden en Pieter Weening.

De wegwedstrijd bij de mannen wordt volgende week zondag verreden. Het peloton legt een heuvelachtig parcours over 284 kilometer af. Alejandro Valverde is titelverdediger in Yorkshire.