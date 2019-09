Directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma is dolgelukkig met de eindzege van Primoz Roglic in de Vuelta a España. De baas van de ambitieuze Nederlandse ploeg ziet het succes als stap richting het ultieme doel: het winnen van de Tour de France.

"Een overwinning in een grote ronde is het hoogst haalbare. De Tour is het grootste, maar dit is een grote en mooie stap in die richting. Dit is tot nu toe de mooiste overwinning in het bestaan van de ploeg", aldus Plugge op de website van Jumbo-Visma.

"We zijn eind vorig jaar begonnen met het proces om structureel mee te gaan doen in de top van het wielrennen. Zowel in de klassiekers als in de grote rondes. We hebben dit jaar laten zien dat we goed op weg zijn door het podium te halen in elke grote ronde."

In de eerste grote ronde van dit jaar, de Giro d'Italia, werd Roglic al derde en op die plek eindigde Steven Kruijswijk eind juli ook in de Tour. Het succes van Roglic betekent de eerste eindzege in een grote ronde voor Jumbo-Visma.

"Een van de stappen was om de ploeg sterker te maken in de breedte en een mix te vinden van jonge talenten en ervaren mannen", aldus Plugge. "Steven en Primoz hebben al laten zien dat ze mee kunnen doen om de prijzen in grote rondes en met de komst van Tom Dumoulin wordt dat perspectief alleen maar groter."

'Grootste les was drie weken scherp te blijven'

Plugge benadrukt nog maar eens onder de indruk te zijn van de ontwikkeling van Roglic bij Jumbo-Visma. De 29-jarige Sloveen geldt als relatieve laatbloeier in het wielerpeloton.

"We zijn voorzichtig begonnen met Roglic. We moesten eerst zien of hij wel kon koersen. Al snel bleek dat hij dat kon. Stap voor stap hebben we zijn progressie gezien", zegt de directeur over Roglic, die in 2015 werd aangetrokken.

"Eerst in de rondjes van een week en vorig jaar ook in de grote rondes, toen hij vierde werd in de Tour. De Giro dit jaar was een les voor hem en de ploeg. De grootste les was om drie weken scherp en attent te blijven. Dat hebben we in deze Vuelta gedaan. De ploeg was heel erg sterk en Primoz haalde het beste uit iedereen."

Roglic reed sinds de 10e van 21 Vuelta-etappes in de rode leiderstrui en gaf die niet meer weg. Zondag stelde hij zijn overwinning definitief veilig in de slotetappe naar Madrid.