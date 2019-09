Greg van Avermaet heeft zondag de Grand Prix de Montréal gewonnen. De Belg was na een kleine 220 kilometer koers de snelste in de sprint van een kleine groep.

Van Avermaet liet in de WorldTour-koers de Italiaan Diego Ulissi en de Spanjaard Iván García Córtina achter zich. Hij boekte na 2016 zijn tweede zege in Montréal.

De coureur van CCC is de opvolger van Michael Matthews, die vorig jaar zowel in Quebec als Montréal won. De Australiër was vrijdag ook de snelste in Quebec, maar kwam er twee dagen later niet aan te pas.

De renners moesten achttien ronden van 12,2 kilometer afleggen door het Parc du Mont Royal, waar een glooiend parcours was uitgetekend.

De Fransman Benoît Cosnefroy ging als leider de slotkilometers in. De renner van AG2R kreeg vervolgens gezelschap van Julian Alaphilippe. Zij reden echter te veel tegen elkaar, waarna een groep renners in de slotmeters aansluiting vond.

In de sprint was Van Avermaet vervolgens een maat te groot voor de concurrentie. Bauke Mollema was op de tiende plaats de beste Nederlander. Robert Gesink was in 2010 de enige Nederlander die de koers heeft weten te winnen.