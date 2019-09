Fabio Jakobsen was dolblij met de zege in de slotrit van de Vuelta a España. De Nederlands kampioen rekende in Madrid af met Sam Bennett en boekte de tweede ritzege in deze ronde.

"Ongelooflijk, alsof ik aan het dromen ben", stamelde de renner van Deceuninck-Quick-Step bij Eurosport. "Mijn opa, vriendin en zusje waren er allemaal bij. Dit is de mooiste dag van mijn leven."

De 23-jarige Gelderlander vond dat de omloop door Madrid hem op het lijf geschreven was. "Het leek wel op een Nederlands criterium, dit was perfect voor mij."

Het was voor Jakobsen pas zijn eerste grote ronde en daarin was hij direct goed voor twee overwinningen. "Deze twintig dagen in de Vuelta waren echt niet makkelijk. Ik heb echt afgezien, dus ik was extra gebrand om vandaag wat te laten zien."

Jakobsen is de eerste Nederlander in meer dan twintig jaar die de slotrit van de Vuelta wint. Jeroen Blijlevens ging hem in 1999 voor.