Fabio Jakobsen is dolblij met de zege in de slotetappe van de Vuelta a España. De Nederlands kampioen rekende zondag in Madrid af met Sam Bennett en boekte de tweede ritoverwinning in deze ronde.

"Ongelooflijk, alsof ik aan het dromen ben", stamelde de renner van Deceuninck-Quick-Step bij Eurosport. "Mijn opa, vriendin en zusje waren er allemaal bij. Dit is de mooiste dag van mijn leven."

De 23-jarige Gelderlander vond dat de omloop door Madrid hem op het lijf geschreven was. "Het leek wel op een Nederlands criterium, dit was perfect voor mij."

Jakobsen zijn Vuelta was eigenlijk al geslaagd, nadat hij eind vorige maand al de vierde etappe won. Toch wilde hij in de slotrit van de eerste grote ronde uit zijn loopbaan heel graag nogmaals toeslaan.

"Deze twintig dagen in de Vuelta waren echt niet makkelijk. Ik heb echt afgezien, dus ik was extra gebrand om vandaag wat te laten zien. En dat is gelukt."

Nederlands kampioen Fabio Jakobsen klopte Sam Bennett in de sprint. (Foto: Getty Images)

Roglic stelt eindzege veilig

Door zijn succesvolle sprint in Madrid gaat Jakobsen de boeken in als de eerste Nederlander die deze eeuw de slotrit van de Vuelta wint. De renner uit Heukelum, die ook al de snelste was in de vierde etappe, is met zijn dagsucces op de laatste dag de opvolger van Jeroen Blijlevens in 1999.

De eindzege van Primoz Roglic kwam zondag zoals verwacht niet meer in gevaar. Nadat de 29-jarige Sloveen zaterdag in de laatste bergrit standhield was al zo goed als zeker dat hij de Ronde van Spanje ging winnen.

Roglic veroverde halverwege de Vuelta de rode trui door in de tijdrit te zegevieren en gaf zijn leidende positie niet meer uit handen.

Het is de eerste eindoverwinning in een grote ronde van Roglic, die tijdens deze Vuelta zijn contract bij Jumbo-Visma verlengde tot eind 2023.