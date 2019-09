De transfer van de onbekende Primoz Roglic naar Lotto-Jumbo was in oktober 2015 een voetnoot aan het einde van een zeer slecht wielerjaar voor de Nederlandse ploeg. Minder dan vier jaar later is de Sloveen uitgegroeid tot een van de beste renners ter wereld en de winnaar van de Vuelta a España. Een overzicht van de explosieve groei van een toptalent.

2015

In de lente van 2015 krijgt Lotto-Jumbo-ploegleider Frans Maassen een tip van een kennis uit de Sloveense wielerwereld: bij de kleine continentale ploeg Adria Mobil rijdt een voormalige schansspringer die sinds hij in 2012 op een racefiets ging zitten, aantoont dat hij een heel grote motor heeft.

Het was de tijd dat Lotto-Jumbo - het huidige Jumbo-Visma - in crisis was en niet het geld of het aanzien had om gearriveerde toprenners aan te trekken, en dus bij onbekende namen als Roglic uitkwam. Zijn uitslagen in 2015 - met onder meer de eindzege in de Ronde van Slovenië en de Ronde van Azerbeidzjan - en een goede inspanningstest in Nederland bezorgen Roglic een tweejarig contract.

"Ik ben een renner voor het zware werk in de bergen en klassementen en kan samen met dit team groeien naar iets heel moois", stelt de dan 25-jarige aanwinst zich voor.

Primoz Roglic eindigde bij zijn debuut in een grote ronde als tweede in de openingstijdrit van de Giro d'Italia van 2016. (Foto: Getty Images)

2016

Koning Willem-Alexander en 75.000 toeschouwers zijn op 6 mei 2016 afgereisd naar Apeldoorn om Tom Dumoulin de eerste roze trui van de Giro d'Italia te zien veroveren. De Nederlander wint inderdaad de openingstijdrit, maar het Nederlandse feestje wordt bijna verstoord door een debutant in een grote ronde, van wie het grote publiek nog nooit gehoord heeft.

Roglic geeft in de chronorace van 9,8 kilometer slechts 22 duizendsten van een seconde toe op Dumoulin, ook tot grote verrassing van ploegleider Jan Boven. "We weten niet waar de grens ligt bij Primoz."

De Ronde van Italië van 2016 laat Lotto-Jumbo definitief zien dat de ploeg een toekomstige kopman heeft aangetrokken, ook omdat Roglic ruim een week na zijn tweede plek in Apeldoorn de lange tijdrit wél op zijn naam schrijft. Maar de Giro bewijst ook dat er nog flink wat werk te verzetten is voor 'Rogla', die het in de bergritten erg zwaar heeft en in het klassement als 58e eindigt.

"Primoz zat in die Giro af en toe huilend op zijn fiets", herinnerde Boven zich eerder dit jaar. "'Dit is onmenselijk', zei hij. Er waren op dat moment niet veel renners slechter dan hij. Maar hij wist toen ook al dat hij de beste renner van de wereld wilde worden. Het was wel duidelijk dat er iets speciaals aan zat te komen."

Primoz Roglic rijdt in de Tour de France van 2017 naar een fraaie ritzege. (Foto: Pro Shots)

2017

Roglic is geen man van boude uitspraken of emotionele uitbarstingen. Maar het multitalent maakt binnen Lotto-Jumbo vanaf het eerste moment indruk met zijn professionele instelling en zijn wil om keihard te werken.

"Primoz is iemand die én fysiek heel veel mee heeft én heel intelligent is", stelt teambaas Richard Plugge. "Primoz zoekt zelf alle details uit, is rechtdoorzee en continu in discussie met ons over hoe het beter kan."

En Roglic is bovenal een winnaar. "Het maakt niet uit wat je voor sport met hem doet, hij is overal goed in", aldus ploegmaat Koen Bouwman. "Het siert hem dat hij overal de beste in wil zijn."

In zijn tweede jaar bij Lotto-Jumbo is Roglic al regelmatig de beste. Zo wint hij in februari de Ronde van de Algarve, schrijft hij in april twee etappes in de Ronde van het Baskenland op zijn naam en wint hij een tijdrit in de Ronde van Romandië.

Het hoogtepunt van 2017 beleeft de Sloveen bij zijn debuut in de Tour de France, want in de zeventiende etappe soleert hij in een loodzware bergrit naar de zege. "Primoz is een voltreffer gebleken", jubelt sportief directeur Merijn Zeeman in Serre-Chevalier. "Hij is een geweldige wielrenner, maar ook nog eens een geweldig persoon."

Primoz Roglic viert zijn ritzege in de Tour van 2018 met een uit het schansspringen bekende Telemark-landing. (Foto: Pro Shots)

2018

In een tijdrit van bijna ruim 19 kilometer rondom Lodosa legt Roglic de basis voor een geweldige maand april. In de Ronde van het Baskenland pakt hij voor het eerst de eindzege in een etappekoers uit de WorldTour, waarna hij drie weken later met de Ronde van Romandië direct ook zijn tweede overwinning mag bijschrijven.

Het is voor mensen die hem kennen geen verrassing dat Roglic na zijn succes in Romandië direct zijn ploegmaats bedankt. "Primoz is een heel dankbare jongen. Hij zal altijd zijn teamgenoten en de stafleden van het team bedanken", aldus Bouwman. "Primoz is iemand die inspireert, we gaan allemaal voor hem door het vuur."

In de Tour van 2018 houdt Lotto-Jumbo Roglic bewust nog enigszins uit de wind door hem een vrije rol te geven achter kopman Steven Kruijswijk. Maar de Sloveen wint wederom een bergrit en eindigt achter Geraint Thomas, Tom Dumoulin en Chris Froome als vierde in het klassement.

"We wisten voor deze Tour dat Primoz de kwaliteiten had om een goed klassement te rijden, maar we wisten niet zeker of hij het drie weken kon volhouden. Nou, we weten inmiddels vrij zeker dat hij dat kan", concludeert ploegmaat Robert Gesink.

Primoz Roglic (tweede van rechts) op het podium van de Giro van 2019. (Foto: Pro Shots)

2019

Jumbo-Visma en topfavoriet Roglic maken er in aanloop naar de Giro d'Italia geen geheim van dat de eindzege het doel is. "We zijn al maanden bezig met een traject om deze ronde te winnen", zegt Boven.

Roglic kende een perfecte voorbereiding op de Giro met de eindzege in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië. Hij begint ook uitstekend aan de Ronde van Italië met een afgetekende overwinning in de openingstijdrit, maar in de laatste anderhalve week verliest hij de strijd om het roze. Roglic wordt derde, achter winnaar Richard Carapaz en de nummer twee Vincenzo Nibali.

De Sloveen zou enkele weken later eigenlijk met een vrije rol starten in de Tour, maar samen met zijn ploeg besluit hij dat hij nog niet voldoende hersteld is van zijn inspanningen in de Giro. Het voordeel is dat een weer fitte Roglic aan het einde van de zomer vol voor de winst kan gaan in de Vuelta.

De Ronde van Spanje begint dramatisch voor Roglic met een valpartij in de ploegentijdrit op de openingsdag, maar een dag later toont de kopman van Jumbo-Visma zijn vorm met een derde plek in de eerste lastige rit. Roglic verovert de leiderstrui met winst van de tiende etappe, een lange tijdrit, en staat het rood vervolgens niet meer af.

"Er is veel gebeurd de laatste jaren", zei Roglic zaterdag na de laatste bergrit. "Ik ben nu vooral opgelucht en heel erg blij."