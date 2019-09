Alejandro Valverde is ontzettend trots op zijn tweede plaats in de Vuelta a España. De wereldkampioen van Movistar had er geen rekening mee gehouden dat hij op het podium zou eindigen in Spanje.

"Deze podiumplek komt voor mij onverwacht. Ik had wel rekening gehouden met een etappezege, maar van een tweede plek had ik niet durven dromen. Het is fenomenaal", zegt de 39-jarige Valverde met nog één rit te gaan.

De ervaren Spanjaard eindigt voor de negende keer op het podium in een grote ronde en doet dat voor de zevende keer in de Vuelta, waar hij tien jaar geleden de beste was.

De laatste keer dat Valverde in een grote ronde bij de beste drie hoorde was in 2016, toen hij derde werd in de Giro d'Italia. Het was tot dusver de enige keer dat hij meedeed in Italië.

'Begreep van fans dat ik moest blijven gaan'

In de laatste zware Vuelta-rit was Valverde zaterdag even bang dat hij zijn tweede plek in het klassement zou verliezen aan ritwinnaar Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep en pakte ruim anderhalve minuut op de concurrentie.

"Ik had geen idee wat de verschillen waren en ik begreep van de fans langs de kant van de weg dat ik moest blijven gaan en dat ik zo'n twee minuten achter lag. Ik hoorde verder niets in mijn oortje", aldus Valverde, die de aanval koos.

"Op een gegeven moment dacht ik dat mijn tweede plek in gevaar was en uiteindelijk bleek dat ik nog maar 22 seconden overhad. Ik ben Nairo Quintana en Marc Soler dankbaar, ze hebben alles gegeven."

Valverde kan weinig met excuses López

Valverde en zijn ploeg Movistar haalden zich in de rit van vrijdag overigens nog de woede van het peloton op de hals, nadat ze aanvankelijk hard doorreden toen rodetruidrager Primoz Roglic viel.

Het leidde tot harde woorden van onder anderen Astana-renner Miguel Ángel López, die de actie als respectloos bestempelde. De Colombiaan maakte later zijn excuses op Twitter, maar Valverde weet niet wat hij daarvan moet denken.

"Er is geen moment geweest dat ik López niet heb gerespecteerd en ik ben niet overtuigd van zijn excuses. We hebben het er nog niet echt over gehad. Hij zei dat hij het in het heetst van de strijd heeft gezegd, maar het kwaad is al geschied. Al heb ik geen zin om er nog ruzie over te maken."

De slotrit gaat zondag over 106 kilometer van Fuenlabrada naar Madrid, waarbij normaal gesproken geen verschillen meer worden gemaakt. Achter Roglic, Valverde en Pogacar wordt de top tien gevormd door Quintana, López, Rafal Majka, Wilco Kelderman, Carl Fredrik Hagen, Soler en Mikel Nieve.