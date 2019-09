Primoz Roglic durfde zaterdag na de laatste bergrit van de Vuelta a España eindelijk breeduit te lachen. De 29-jarige Sloveen is met zondag alleen nog een vlakke rit naar Madrid op het programma zo goed als zeker van zijn eerste eindzege in een grote ronde.

"Ik ben nu vooral opgelucht", zei Roglic na de twintigste en voorlaatste rit. "Hoe dichter we bij het einde van de ronde kwamen, hoe lastiger het werd. Maar het is me gelukt om van voren te blijven en dus ben ik nu heel blij."

De kopman van Jumbo-Visma bleef zaterdag in het spoor van zijn grootste concurrent Alejandro Valverde, die alleen door een versnelling op het slotklimmetje nog negen seconden pakte op de rodetruidrager.

In het klassement heeft Roglic een geruststellende voorsprong van 2 minuten en 33 seconden op de Spaanse wereldkampioen. De vlakke rit van zondag over 106,6 kilometer, met aan het einde acht rondjes op een criterium in Madrid, zal normaal gesproken niet meer voor verschillen zorgen.

"De laatste bergrit was nog heel zwaar voor mij en mijn ploeg, ook omdat ik vrijdag vrij hard ben gevallen", aldus Roglic. "Maar we hebben de afgelopen dagen laten zien dat we heel sterk zijn en ook zaterdag deed iedereen het geweldig."

"Ik kijk uit naar de slotdag. Tot vandaag durfde ik alleen stiekem een glimlach op mijn gezicht te hebben, maar het is een goed gevoel dat de bergritten nu voorbij zijn. Hopelijk zal ik zondag nog meer lachen."

Primoz Roglic met zijn elfde rode trui van deze Vuelta. (Foto: Getty Images)

'Er is veel gebeurd de laatste jaren'

Roglic erkende dat hij zich bijzonder snel en sterk ontwikkeld heeft als wielrenner. De voormalige schansspringer begon in 2013 met koersen en rijdt pas sinds zijn transfer naar Lotto-Jumbo in 2016 voor een WorldTour-ploeg.

Vorig jaar eindigde de Sloveen al als vierde in de Tour de France. Dit jaar stond hij door zijn derde plek in de Giro d'Italia voor het eerst op het eindpodium van een grote ronde.

"Er is veel gebeurd de laatste jaren", aldus Roglic. "De grootste verandering was natuurlijk dat ik de ski's inruilde voor de fiets. Ik begon als amateur in het wielrennen, daarna werd ik prof en nu probeer ik het op te nemen tegen de beste renners ter wereld."

De aanstaande Vuelta-winnaar krijgt volgend jaar in de jacht op nog meer succes in de grote rondes gezelschap van Tom Dumoulin, die overkomt van Team Sunweb. "Het belangrijkste voor mij is dat we in elke koers mee kunnen doen om de zege. Hopelijk lukt dat de komende jaren nog beter dan nu."

De 21e en laatste etappe van de 74e editie van de Ronde van Spanje begint zondag om 17.10 uur in Fuenlabrada. De finish in Madrid wordt verwacht rond 20.00 uur.