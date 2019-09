Mathieu van der Poel merkte tijdens de Ronde van Groot-Brittannië dat hij elke dag sterker wordt. De Nederlander schreef de Britse wielerronde zaterdag in stijl op zijn naam door ook de slotrit te winnen.

"Ik merk dat ik elke dag beter word", zei Van der Poel na zijn eindzege. "Ik ben heel blij dat ik in deze vorm de Ronde van Groot-Brittannië verlaat. Ik ging voor een etappezege, maar het is veel meer geworden dan dat. Het was een droomweek."

De 24-jarige Van der Poel boekte zijn derde ritzege in Groot-Brittannië, nadat hij afgelopen dinsdag en vrijdag ook al een etappe won. In de massasprint hield hij in de laatste etappe zijn landgenoot Cees Bol (tweede) en Matteo Trentin (derde) achter zich.

"Ik dacht dat ik alleen tegen een Sunweb-renner aan het sprinten was, maar toen kwam Trentin nog van achteruit opzetten", beschreef de kopman van Corendon-Circus de sprint. "Maar ik denk dat ik mijn sprint perfect timede en ik ben blij met mijn overwinning."

Van der Poel begon als klassementsleider aan de slotdag en verdedigde een voorsprong van twaalf seconden op Trentin. Dankzij zijn overwinning gaf hij de leiderstrui niet meer weg, maar dat ging volgens de wereldkampioen veldrijden niet eenvoudig.

"Het was geen gemakkelijke dag", blikte hij terug. "Veel teams vielen aan en de laatste 50 à 60 kilometer waren erg zwaar. Ik denk dat de jongens die kort achter mij stonden in het algemeen klassement ook hadden kunnen winnen."

Mathieu van der Poel had het behoorlijk lastig op de slotdag in Groot-Brittannië. (Foto: Getty Images)

Van der Poel geloofde pas na tijdrit in eindzege

In het eindklassement hield Van der Poel Trentin zeventien seconden achter zich en de Belg Jasper De Buyst bijna een minuut. Voorafgaand aan de Ronde van Groot-Brittannië had de alleskunner niet verwacht om de eindzege te kunnen strijden.

"Ik dacht dat het vanwege de tijdrit niet mogelijk was om mee te doen om de eindoverwinning, omdat ik al lange tijd niet actief was geweest op dat onderdeel. Na de tijdrit geloofde ik er wel in, al was het vandaag lastiger dan ik had gedacht."

Het groeiende vormpeil komt voor Van der Poel als geroepen met het oog op de wegwedstrijd bij de WK van eind deze maand in Yorkshire, waar hij als kopman van de Nederlandse ploeg aan de start staat. Voorafgaand aan de WK komt hij alleen volgende week zaterdag nog in actie in de Primus Classic, een Belgische eendagskoers.