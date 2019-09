Primoz Roglic stelde zaterdag in de voorlaatste rit van de Vuelta a España zijn eerste eindzege in een grote ronde zo goed als veilig en dat zorgde voor grote vreugde in het kamp van Jumbo-Visma.

"Dit is natuurlijk superspeciaal, heel mooi om mee te maken", zei routinier Robert Gesink na de finish van de twintigste etappe tegen Eurosport. "We hebben er als ploeg echt hard voor moeten werken en Primoz heeft het vervolgens heel goed afgemaakt."

De 29-jarige Roglic kwam in de laatste bergrit van de 74e editie van de Ronde van Spanje nooit echt in de problemen. De Sloveen kwam in de door zijn landgenoot Tadej Pogacar gewonnen etappe negen seconden na zijn grootste concurrent Alejandro Valverde over de finish.

In het klassement heeft de kopman van Jumbo-Visma een voorsprong van 2 minuten en 33 seconden op de nummer twee Valverde. Dat is een meer dan veilige marge met zondag alleen nog een vlakke etappe naar Madrid op het programma.

"De blijdschap is enorm, het is emotioneel", aldus teambaas Richard Plugge bij Eurosport. "We hebben met alle mensen van de ploeg gebouwd aan een heel sterk team. Dat we met elkaar zo'n resultaat weten te behalen, is fantastisch."

'Ik denk dat ik na drie slokken bier onder tafel lig'

Roglic stapte in 2016 over van de kleine Sloveense ploeg Adria Mobil naar Lotto-Jumbo, het huidige Jumbo-Visma. In vier jaar heeft de oud-schansspringer zich ontwikkeld tot een van de beste ronderenners ter wereld. Vorig jaar werd hij vierde in de Tour de France en dit jaar eindigde hij als derde in de Giro d'Italia.

De afgelopen drie weken was Roglic, ondanks een flink aantal hachelijke momenten, duidelijk de sterkste renner in Spanje. Hij zal Jumbo-Visma zondag de eerste eindzege in een grote ronde bezorgen sinds Denis Menchov in 2009 namens het toenmalige Rabobank de Giro op zijn naam schreef.

"Dit is een heel lang traject geweest", zei Gesink over het plan van Jumbo-Visma om naar een eindzege in een grote ronde toe te werken. "Als je op zo'n manier een ploeg op kunt bouwen en het dan ook nog lukt om een grote ronde te winnen, is dat heel erg speciaal."

De 33-jarige Varssevelder verwacht dat het succes van Roglic zaterdag al voorzichtig gevierd zal worden, voordat het echte feest zondag losbarst. "Ik denk dat wel een biertje zullen nemen vanavond, want Primoz is echt een man van het bier. Maar ik lig na deze inspanning waarschijnlijk al na drie slokken bier onder tafel", lachte Gesink.