Primoz Roglic is zo goed als zeker van de eindoverwinning in de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma hield zijn rode leiderstrui zaterdag vast in de laatste bergrit, die werd gewonnen door Tadej Pogacar.

Roglic kwam op ruim anderhalve minuut van Pogacar als vijfde over de finish. In het algemeen klassement heeft de Sloveen een voorsprong van ruim tweeënhalve minuut op Alejandro Valverde, die iets inliep.

De pas twintigjarige Pogacar bekroonde een fraaie solo van 37 kilometer met zijn derde ritzege in deze Vuelta. Het Sloveense toptalent, dat eerder de negende en de dertiende etappe won, hield Valverde (tweede) en Rafal Majka (derde) circa anderhalve minuut achter zich.

In het klassement nam Pogacar de derde plaats over van Nairo Quintana en staat hij op bijna drie minuten achterstand. Wilco Kelderman eindigde op een kleine twee minuten als tiende in de daguitslag en blijft de nummer zeven in het klassement.

Zondag staat er nog een vlakke slotrit over 106 kilometer van Fuenlabrada naar Madrid op het programma, maar die zorgt normaal gesproken niet voor grote verschillen in de top van het klassement.

Kopgroep van twaalf dunt snel uit

In de twintigste en voorlaatste etappe kregen de renners over 190 kilometer van Arenas de San Pedro naar Plataforma de Gredos maar liefst zes beklimmingen voor hun kiezen, waaronder twee cols van de eerste categorie. De aankomst lag op een klim van de derde categorie.

Al vroeg vormde zich een kopgroep van twaalf man, onder wie James Knox, Tosh Van der Sande, Sergio Henao en Nicolas Edet. Op de eerste klim dunde dit gezelschap steeds verder uit en na de derde col bleven vier renners over.

Edet, Damien Howson, Ruben Guerreiro en Sergio Samitier reden op dat moment iets meer dan een minuut voor het uitgedunde peloton uit en kregen even later gezelschap van Tao Geoghegan Hart. Dit kwintet bouwde de voorsprong uit naar maximaal drieënhalve minuut.

Tadej Pogacar ging op 38 kilometer van de finish in de aanval. (Foto: Getty Images)

Pogacar valt aan op voorlaatste klim

Op de Puerto de Peña Negra, de voorlaatste beklimming, sprongen Geoghegan Hart en Guerreiro weg bij hun medevluchters en ging Miguel Ángel López meerdere malen tevergeefs in de aanval. Pogacar slaagde er op 38 kilometer van de finish wel in om weg te rijden uit de groep met favorieten.

Het Sloveense toptalent vond al snel de aansluiting met de twee koplopers en ging een kilometer later alleen verder. Hij nam bijna twee minuten voorsprong op de groep met favorieten, waarvan ook Kelderman nog deel uitmaakte.

De achtervolgers brachten het verschil iets terug, maar zij konden Pogacar niet meer van de etappezege afhouden. Valverde demarreerde in de finale nog, maar meer dan enkele seconden tijdwinst op Roglic leverde dat niet op voor de wereldkampioen.