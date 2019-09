Mathieu van der Poel heeft zaterdag de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Nederlander sprintte ook naar de overwinning in de slotrit en behield zo zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Van der Poel bleef na 166 kilometer van Altrincham naar Manchester zijn landgenoot Cees Bol voor in de massasprint en boekte zo zijn derde overwinning in de Britse wielerronde.

Matteo Trentin, de naaste belager van Van der Poel in het algemeen klassement, moest in de etappe genoegen nemen met de derde plaats. Met Mike Teunissen (vierde) en Nils Eekhoff (zevende) eindigden er nog twee Nederlanders in de top tien.

De 24-jarige Van der Poel won eerder deze week al de vierde en de zevende etappe in Groot-Brittannië. Dinsdag was de kopman van Corendon-Circus op indrukwekkende wijze de sterkste op een slotklimmetje en vrijdag sprintte hij eveneens naar de winst. Ook Dylan Groenewegen boekte drie ritzeges.

Van der Poel begon de laatste etappe met twaalf seconden voorsprong op nummer twee Trentin. De Italiaan ging in de finale nog in de aanval, maar hij slaagde er niet in om weg te komen.

Van der Poel boekt tiende en elfde seizoenszege

In het eindklassement hield Van der Poel Trentin zeventien seconden achter zich. De Belg Jasper De Buyst werd op vijftig seconden derde en Teunissen eindigde op iets meer dan een minuut als zevende.

Met de rit- en eindzege boekte Van der Poel zijn tiende en elfde overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar schreef hij onder meer de Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen en De Brabantse Pijl op zijn naam.

Van der Poel bevestigde met zijn overwinningen in Groot-Brittannië nog maar eens dat hij als titelkandidaat moet worden gezien voor de wegwedstrijd bij de WK van later deze maand in Yorkshire. Daar fungeert hij als kopman van de Nederlandse ploeg.

