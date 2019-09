Miguel Ángel López is woedend op het koersgedrag van Movistar in de Vuelta a España. De Spaanse ploeg voerde in de negentiende etappe het tempo op na een massale valpartij waarbij onder anderen rodetruidrager Primoz Roglic was betrokken.

"Het is respectloos wat Movistar doet", foeterde López, die door de valpartij zelf ook op achterstand raakte, na afloop van de rit bij RTVE. "Het is zo typisch dat ze hiervan proberen te profiteren."

Met nog 66 kilometer voor de boeg werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij. Onder anderen Roglic ging tegen de vlakte, waarna Movistar de Sloveen op een minuut achterstand reed.

Zo'n 20 kilometer na de valpartij besloot de ploeg van Alejandro Valverde en Nairo Quintana de benen weer stil te houden, waardoor Roglic kon terugkeren in het peloton. Desondanks geeft López ook wereldkampioen Valverde er flink van langs.

"Die idioten rijden altijd op zo'n stomme manier. We weten hoe ze koersen. Ik word kwaad als ik zie dat de ploeg van de wereldkampioen op deze manier koerst. Wat een wereldkampioen hebben we!", besloot de Colombiaanse nummer vier van het klassement sarcastisch.

Primoz Roglic reed enige tijd op achterstand na een massale valpartij. (Foto: Getty Images)

Roglic wist niet precies wat er gebeurde

Roglic wilde zelf niet reageren op de actie van Movistar. "Ik weet niet precies wat er gebeurde", vertelde hij. "Ik heb het niet gezien omdat ik wat verder naar achteren zat. Ik probeerde daarna alleen volle bak terug naar voren te rijden."

"Met het team probeerden we zo snel mogelijk een nieuwe fiets te krijgen en terug te keren. Het had beter gekund vandaag, maar het had ook veel slechter kunnen aflopen. Ik kijk nu vooruit naar morgen. We zijn weer een dag dichterbij."

Movistar verontschuldigde zich later op vrijdagavond voor het koersgedrag in de negentiende etappe. "Movistar wil zijn excuses aanbieden voor wat gebeurd is tijdens de Vuelta-etappe van vandaag", schreef de ploeg op Twitter.

"Onze actie was het gevolg van de strategie die we voor de etappe hadden uitgetekend en was helemaal niet bedoeld om voordeel te halen uit de valpartijen van onze concurrenten."

In het algemeen klassement heeft Roglic nog altijd bijna drie minuten voorsprong op nummer twee Valverde. Er staan nog twee etappes op het programma in de Vuelta. Zaterdag volgt een zware bergrit en zondag wordt de Spaanse wielerronde afgesloten met een vlakke etappe naar Madrid.