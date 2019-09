Michael Matthews heeft vrijdag voor de tweede keer op rij de Grand Prix van Québec op zijn naam geschreven. De Australiër van Team Sunweb was in de Canadese WorldTour-koers de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton.

Matthews, die de GP van Québec vorig jaar voor het eerst won, hield in de oplopende finishstraat Peter Sagan (tweede) en Greg Van Avermaet (derde) achter zich. Sagan en Van Avermaet gingen in de finale nog in de aanval.

Tom-Jelte Slagter was op de zesde plaats de beste Nederlander. Timo Roosen kwam als achtste over de finish en was daarmee de tweede Nederlander in de top tien.

Voor Matthews is het zijn eerste overwinning sinds eind maart en pas zijn derde zege van het seizoen. Eerder dit jaar schreef de 28-jarige sprinter twee etappes in de Ronde van Catalonië op zijn naam.

Zondag staat met de Grand Prix van Montréal nog een WorldTour-wedstrijd in Canada op het programma. Ook die koers schreef Matthews vorig jaar voor het eerst op zijn naam.

Kopgroep van zes kleurt tiende editie

De tiende editie van de GP van Québec, waarin het peloton zestien rondes van 12,6 kilometer moest afleggen, werd gekleurd door een vroege vlucht van zes renners. Lluis Mas, Gavin Mannion, Guy Sagiv, Julien Bernard, Evan Burtnik en Adam Roberge kregen een maximale voorsprong van ruim zes minuten.

Door een aanval van Vincenzo Nibali op een kleine 60 kilometer van de finish liep het verschil snel terug en reden de vluchters nog zo'n twee minuten voor het peloton uit. Even later sprong Mas weg uit de kopgroep en kreeg hij Mannion met zich mee.

De Amerikaan werd op 26 kilometer van de meet als laatste van de kopgroep ingerekend. Verschillende renners probeerden daarna te demarreren, maar niemand wist een gat te slaan met het peloton.

Met nog 2 kilometer voor de boeg slaagde Julian Alaphilippe daar wel in met een aanval op de Côte de la Potasse. De Fransman kreeg gezelschap van Sagan, Van Avermaet, Diego Ulissi en Jack Haig, maar het kwintet keek in de slotkilometer te veel naar elkaar.

Hierdoor kon de achtervolgende groep terugkeren en moest een sprint de beslissing brengen. Daarin ging Alaphilippe als eerste aan, maar vervolgens reed Matthews simpel naar de winst.