Mathieu van der Poel vertrouwt erop dat hij zaterdag de eindzege kan veiligstellen in de Ronde van Groot-Brittannië. De 24-jarige Nederlander won vrijdag de voorlaatste etappe en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement.

"Ik voel me goed en merk dat ik iedere dag beter word", zei Van der Poel na zijn ritzege op een persconferentie. "Een finish als deze past perfect bij mij. De klim was vrij kort en behoorlijk steil. Hier houd ik van."

Van der Poel ging een paar honderd meter voor de finish in de aanval en kreeg Matteo Trentin, zijn belangrijkste concurrent in het algemeen klassement, met zich mee. De Italiaan was niet bij machte om Van der Poel nog in de problemen te brengen en moest de zege aan de wereldkampioen veldrijden laten.

"Ik voelde dat er nog iemand in mijn wiel zat, maar wist niet precies wie dat was", vervolgde Van der Poel. "Ik zat eigenlijk iets te ver toen ik mijn sprint inzette, waardoor ik nog even bang was dat ik in de problemen zou komen. Naarmate de finish in zicht kwam raakte ik op stoom en kon ik de klus afmaken."

Mathieu van der Poel verstevigde vrijdag zijn leidende positie in Groot-Brittannië. (Foto: Pro Shots)

'WK wordt totaal andere race'

Van der Poel begint zaterdag met een voorsprong van twaalf seconden op Trentin aan de laatste etappe. "Ik heb er vertrouwen in dat ik de eindzege kan pakken, zeker gezien de voorsprong die ik heb. Het zal een zware dag worden, maar als ik en mijn ploeggenoten de vorm van afgelopen week kunnen doortrekken moet het lukken."

De WK in Yorkshire, die eind deze maand op het programma staat, lijkt precies op tijd te komen voor Van der Poel al denkt hij dat een vergelijking tussen de wedstrijden in Groot-Brittannië zinloos is.

"De race op de WK is ruim honderd kilometer langer dan de wedstrijd van vandaag. Daardoor krijg je een totaal andere sprint, ook al zijn beide races wel heuvelachtig. De sterkste zal daar winnen en niet per se de snelste."

De laatste etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gaat zaterdag om 12.15 uur van start. Het peloton trekt van Altrincham naar Manchester over een heuvelachtig parcours van 166 kilometer lang.