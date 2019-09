Movistar heeft vrijdagavond zijn excuses aangeboden voor het koersgedrag in de negentiende etappe van de Vuelta a España. De Spaanse ploeg voerde het tempo in het peloton op na een valpartij waarbij onder anderen Primoz Roglic was betrokken.

"Movistar wil zijn excuses aanbieden voor wat er gebeurd is tijdens de Vuelta-etappe van vandaag", schrijft de ploeg op Twitter. "Onze actie was het gevolg van de strategie die we voor de etappe hadden uitgetekend, en was helemaal niet bedoeld om voordeel te halen uit de valpartijen van onze concurrenten."

In de negentiende rit werd het peloton met nog 66 kilometer tot de finish opgeschrikt door een massale valpartij. Uitgerekend op dat moment besloot Movistar het tempo op te voeren, waardoor onder anderen Roglic enige tijd op een minuut achterstand reden.

Zo'n 20 kilometer na de valpartij besloot Movistar, de ploeg van Alejandro Valverde en Nairo Quintana, de benen weer stil te houden en keerde Roglic terug in het peloton. De Spaanse formatie hoopt wel dat de situatie van vrijdag de aanleiding vormt voor meer duidelijkheid.

"We hopen dat dit zorgt voor een duidelijke reeks aan criteria met wat er moet gebeuren als zulke situaties zich voordoen. Dat is in ieders voordeel, zowel voor ploegen als wedstrijdcommissarissen."

Primoz Roglic reed zo'n 20 kilometer in de achtervolging na een valpartij. (Foto: Getty Images)

Arrieta haalde eerder hard uit naar UCI

Eerder op de dag haalde sportief directeur José Luis Arrieta van Movistar nog flink uit naar de internationale wielerunie UCI. Volgens de Spanjaard werd Roglic tijdens de negentiende etappe juist bevoordeeld, omdat de Sloveen in de slipstream van een auto was teruggereden naar het peloton.

"Als dit wielrennen is en de UCI bepaalt wie er met de winst vandoor gaat. Dit mag niet, maar de officials grepen niet in. Kennelijk vindt men het van belang dat Roglic wint. Dit is te gek voor woorden", mopperde Arrieta, die van onsportief gedrag van zijn ploeg toen nog niets wilde weten.

"We zijn uren bezig geweest met het uitstippelen van een tactisch plan voor deze rit", zei de oud-renner. "De bedoeling was om aan te vallen op de plek waar we zijn gaan aanvallen. Dat Roglic net even eerder was gevallen, is natuurlijk vervelend."

Volgens Arrieta schroefde Movistar het tempo terug vanwege een beslissing van de UCI. "Wij hebben ook weleens wedstrijden verloren door een valpartij. We zijn gestopt met rijden toen de UCI besloot dat de geloste renners gebruik mochten maken van de auto's om terug te keren in het peloton."

Roglic behield voorsprong van bijna drie minuten

Het stayeren achter de auto van Roglic werd na afloop van de etappe nog bekeken door de jury van de Vuelta, maar de rodetruidrager werd niet bestraft.

Ondanks alle hectiek bleven de verschillen in het algemeen klassement nagenoeg hetzelfde. Roglic heeft bijna drie minuten voorsprong op nummer twee Valverde. De Spanjaard pakte wel drie seconden door op het slotklimmetje van de negentiende etappe weg te rijden van de Jumbo-Visma-renner.

Er staan nog twee etappes op het programma in de Vuelta. Zaterdag volgt een zware bergrit en zondag wordt de Spaanse wielerronde afgesloten met een vlakke etappe naar Madrid.