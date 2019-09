Mathieu van der Poel heeft vrijdag met een zege in de zevende etappe in de Ronde van Groot-Brittannië zijn leidende positie verstevigd. De Nederlander troefde met een fraaie sprint op de slotklim Matteo Trentin af, de nummer twee van het klassement.

Van der Poel sprong in de laatste honderd meter weg bij zijn concurrenten, die niet meer in staat waren om hem bij te halen. Hij kwam in zijn eentje boven op de top van een 1,4 kilometer lange klim en pakte met overmacht de zege.

Door zijn ritzege heeft Van der Poel in het klassement twaalf seconden voorsprong op Trentin. De Belg Jasper De Buyst staat derde en heeft veertig seconden achterstand op de klassementsleider.

Voor Van der Poel was het zijn tweede ritzege in de Ronde van Groot-Brittannië nadat hij dinsdag in de tweede etappe ook al de sterkste was. Zijn landgenoot Dylan Groenewegen was de beste in de eerste, derde en vijfde rit.

Zaterdag kan Van der Poel de eindzege in de Britse ronde veiligstellen. In de laatste etappe trekt het peloton over 166 kilometer van Altinchem naar Manchester.

Van der Poel had aanval al aangekondigd

Van der Poel kondigde donderdag al aan dat hij zou gaan aanvallen en maakte die woorden een dag later meer dan waar.

Het peloton kon een aantal vluchtpogingen van de Nederlander nog pareren, maar Van der Poel slaagde er wél in om de eerste tussensprint - goed voor drie bonificatieseconden - te winnen. Daarmee vergrootte hij al tijdens de etappe zijn voorsprong in het klassement op Trentin tot acht seconden.

Naast Van der Poel was Dylan van Baarle een van de smaakmakers van de etappe. De Team INEOS-renner vormde lange tijd de vlucht van de dag samen met de Australiër Cameron Meyer (Mitchelton-SCOTT). Het duo werd tien kilometer voor de finish ingerekend door het peloton, waarna de klassementsrenners aan zet waren en Van der Poel op machtige wijze de zege pakte.