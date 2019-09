Vuelta a España ·

Finish - Primoz Roglic behoudt de rode trui na een nerveuze rit. De Sloveen moest in de achtervolging na een grote valpartij omdat Movistar hard doorreed. Even later brak het peloton in waaiers en moest de Jumbo-Visma-renner opnieuw een behoorlijk gat dichtrijden om zijn koppositie in het klassement te verdedigen.