Kai Reus keert terug als wielrenner. De 34-jarige Noord-Hollander is van plan om een aanval op het werelduurrecord van Victor Campenaerts te doen.

Die Belg kwam eerder dit jaar in het Mexicaanse Aguascalientes tot een afstand van 55,089 kilometer. Reus heeft zichzelf ten doel gesteld om de 56 kilometer te halen. Hij heeft nog geen datum geprikt voor zijn poging, maar de kans is groot dat die pas in 2021 plaatsvindt.

De wereldkampioen bij de junioren van 2003 stopte drie jaar geleden als prof, nadat een avontuur bij de Nederlandse ploeg Roompot op een teleurstelling was uitgelopen.

"De rek is er nog niet uit. Het record kan scherper, het plafond is nog niet bereikt", zegt Reus vrijdag tegen het AD. "Het gaat verbeterd worden, ik weet alleen niet of ik degene ben die het doet."

'Talent is niet verdwenen'

De renner heeft in ondernemer Albert de Jong een sponsor gevonden. Hij wordt verder begeleid door trainers Louis Delahaije en Kosta Poltavets. Verder staat onder anderen voormalig Rabobank-ploegleider Theo de Rooij hem bij.

Er is nog geen plek waar de poging moet plaatsvinden uitgekozen, maar vermoedelijk is dat op dezelfde plek als waar Campenaerts zijn record reed. "Ik moet alles weer opbouwen", merkt Reus op. "In het begin ging dat met horten en stoten. Maar aan de andere kant: je verleert het niet zomaar. Ik ben erachter gekomen dat het talent niet is verdwenen."

Reus is de derde Nederlander in vier jaar tijd die een aanval op het werelduurrecord plant. In 2015 deed Thomas Dekker een mislukte poging, waarna vorig jaar Dion Beukeboom niet aan de afstand van toenmalig recordhouder Bradley Wiggins kwam.