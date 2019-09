Chris Froome heeft goede hoop dat hij nog dit kalenderjaar zijn rentree kan maken in een criterium. De Brit, die nog altijd aan het revalideren is na zijn zware val in juni, durft zelfs al te denken aan een vijfde eindzege in de Tour de France.

"Het zou geweldig zijn als ik na het seizoen een paar kleine wedstrijden kan rijden", vertelt Froome vrijdag in een interview met de Britse krant The Telegraph. "Dan kan ik me weer een beetje mengen tussen de profs. Ik hoop dat dat nog voor januari lukt."

De 34-jarige Froome maakte eind vorige maand al zijn eerste meters op een fiets, hoewel hij nog altijd niet kan lopen zonder krukken. Het herstel van de breuken in zijn rechterdijbeen en rechterheup duurt lang, terwijl hij bij zijn val ook een elleboog, een nekwervel en enkele ribben brak.

"Op de fiets komt 20 tot 30 procent van de kracht van mijn rechterbeen en 70 tot 80 procent van mijn linkerbeen", vertelt Froome.

In 2017 won Chris Froome de Tour de France voor de vierde keer. (Foto: Getty Images)

'Ik moet harder trainen dan ooit'

Froome benadrukt dat zijn rentree in een kleine wedstrijd niet meer is dan een tussendoel. Vorige maand liet hij al weten dat deelname aan de Tour van 2020 zijn drijfveer is, al beseft hij dat het zwaar wordt om voor de vijfde keer de eindzege te pakken.

"De lat wordt ieder jaar hoger gelegd bij de Tour en de verschillen zijn marginaal", zegt Froome, die deze zomer zijn jonge INEOS-ploeggenoot Egan Bernal het geel naar Parijs zag rijden.

"Ik zal harder moeten trainen dan ooit om terug te komen en kans te maken. Een vijfde Tour-zege was altijd al een big deal voor me en door mijn val is het nog groter geworden. Zeker omdat veel mensen zeiden dat mijn carrière voorbij was. Dat motiveert me alleen maar om terug te keren."

Slechts één 35-jarige Tour-winnaar

Overigens zou het niet alleen door zijn val, maar ook door zijn leeftijd zeer bijzonder zijn als Froome er daadwerkelijk in slaagt om als vijfde renner ooit - na Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain - voor de vijfde keer de Tour te winnen.

Froome is 35 jaar tijdens de Tour van 2020. De enige renner die op deze leeftijd nog won, is de Belg Firmin Lambot in de Tour van 1922. "De geschiedenis spreekt niet in mijn voordeel", beseft hij. "Maar ik geloof in de uitspraak dat leeftijd een gemoedstoestand is."