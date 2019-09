Wout Poels is van plan om zaterdag opnieuw de aanval te kiezen in de Vuelta a España. De kopman van Team INEOS zat donderdag mee in de zware achttiende rit, maar had geen succes.

"Ik ben een beetje naar de klote, maar we zijn er nu toch en kunnen er maar beter proberen iets van te maken", aldus Poels bij Eurosport na de etappe waarin vier cols van de eerste categorie zaten.

"Op een gegeven moment zag het er goed uit en hadden we een mooie voorsprong, maar het was wel een beetje te verwachten dat er vuurwerk zou komen van de klassementsmannen. Helaas hebben we het niet gehaald."

De 31-jarige Poels, die geen rol van betekenis meer speelt in de top van het klassement, was donderdag de eerste renner die erin slaagde om weg te komen. Uiteindelijk sloten twaalf renners aan.

"Na de derde beklimming moest ik even alle zeilen bijzetten om erbij te blijven. Op de laatste klim kon ik nog wel een beetje volgen, maar op een gegeven moment was het gedaan", zei hij. "Misschien kan ik morgen nog een beetje de benen sparen en dan gaan we zaterdag weer wat proberen. Dan zien we wel."

Colombiaan Higuita dolblij met ritzege

Sergio Higuita van EF Education First was een van de twaalf renners die aansloten bij Poels en de talentvolle Colombiaan zag zijn avontuur wél uitmonden in dagsucces.

"Ik had al gezien dat deze rit perfect voor me zou zijn. Deze overwinning geeft mij en de rest van de ploeg een boost, na alle pech en uitvallers die we hebben gehad", aldus een dolblije Higuita.

"Ik wist dat ik de kans had om te winnen, zowel in een sprint als solo. Ik had geweldige benen, kon blijven gaan op de laatste klim en genoot echt van de Colombiaanse fans langs de kant van de weg."

Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic verstevigde donderdag zijn leidende positie in het algemeen klassement. De Vuelta gaat vrijdag verder met een relatief vlakke rit over 165 kilometer tussen Ávila en Toledo.