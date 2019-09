Mathieu van der Poel is niet van plan om zijn leiderstrui puur te verdedigen in de laatste twee dagen van de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlander zal de aanval kiezen als de mogelijkheid zich voordoet.

Van der Poel heroverde zijn leiderstrui donderdag door zesde te worden in de tijdrit. Voorafgaand aan de chronorace had Matteo Trentin als leider drie seconden voorsprong.

"Het schijnt dat de finish morgen weer heuvelop is en dat ligt me wel. Ik ga mijn best doen om vooraan mee te doen", aldus Van der Poel, die dinsdag imponeerde door de concurrentie ver achter zich te laten op een vergelijkbare aankomst.

"We hebben al bewezen dat we een aantal sterke rijders hebben die de koers kunnen controleren. Ik heb vertrouwen in morgen, al hangt het er een beetje van af hoe mijn benen zijn. Als ik me goed voel, zal ik het altijd proberen."

'Tijdrit goede indicatie richting WK'

Van der Poel reed in Engeland zijn eerste tijdrit sinds mei vorig jaar, toen hij tweede werd in de proloog van de Franse etappekoers Boucles de la Mayenne.

"Het was lang geleden dat ik een tijdrit had gereden. Met de WK in het verschiet is een tijdrit op zo'n pittig parcours een goede indicatie. Mijn benen voelden goed, dus hopelijk blijft dat zo", aldus de wereldkampioen veldrijden.

"Trentin en ik zitten heel dicht bij elkaar in de strijd om de eerste plaats. Hij heeft bewezen dat hij heel snel is in de strijd om de bonificatieseconden, dus het wordt een mooie strijd."

De voorlaatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gaat vrijdag over bijna 189 heuvelachtige kilometers van Warwick naar Dassett. De wegwedstrijd op de WK is op 29 september.