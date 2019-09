Primoz Roglic is blij met de voor hem gunstig verlopen achttiende rit in de Vuelta e España, maar de kopman van Jumbo-Visma wil niet vooruitlopen op zijn eerste eindzege in een grote ronde.

Roglic pakte donderdag tijd op concurrent in Nairo Quintana in de zware etappe en heeft in het klassement nu een voorsprong van twee minuten en vijftig seconden op de nieuwe nummer twee Alejandro Valverde.

"Maar kijk naar wat er gisteren gebeurde. We moeten gefocust blijven, al hebben we onze les geleerd", zei de 29-jarige Sloveen, die wederom een sterke indruk maakte, na de finish in Becerril de la Sierra.

Hij doelde op de zeer verrassend verlopen rit van woensdag, waarbij hij ruim vijf minuten verloor op een aantal concurrenten. Er ontstond al vroeg tijdens de relatief vlakke etappe een grote kopgroep en die renners werden niet meer teruggepakt.

"Woensdag konden mijn teamgenoten me vanaf de eerste kilometer bijstaan. Vandaag zat ik alleen toen Miguel Ángel López aanviel, al liet Neilson Powless zich terugzakken."

Primoz Roglic tijdens de beginfase van de achttiende Vuelta-etappe. (Foto: Getty Images)

'Ben weer een stap dichterbij'

Roglic blijft voorzichtig over zijn kansen. "Ik ben weer een stap dichterbij. Vandaag was een zware dag voor mij en mijn ploeg", zei hij over de etappe waarin vier cols van de eerste categorie bedwongen moesten worden.

"Uiteindelijk ben ik op mezelf aangewezen, maar ik heb nog steeds goede benen en we moeten zorgen dat we ons goede werk in de komende dagen voortzetten."

Er zijn nog drie dagen te gaan in de Ronde van Spanje. Vrijdag volgt net als woensdag een relatief vlakke rit, waarna zaterdag nog een bergetappe op het programma staat. De Vuelta eindigt zondag in Madrid.

Roglic is hard op weg naar zijn eerste eindzege in een grote ronde. Eerder dit seizoen stond hij al op het podium in de Giro d'Italia, waar hij als derde eindigde.