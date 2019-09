Klassementsleider Primoz Roglic heeft donderdag goede zaken gedaan in de voorlaatste bergrit van de Vuelta a España. Wilco Kelderman van Team Sunweb beleefde een zeer moeizame dag. De ritwinst was voor vluchter Sergio Higuita van EF Education First.

Jumbo-Visma-kopman Roglic won een dag na de veelbesproken rit van woensdag tijd op Nairo Quintana van Movistar, de nummer twee van het klassement. Met nog drie dagen te gaan is wereldkampioen Alejandro Valverde (+2.50) nu zijn voornaamste bedreiging.

De etappe van ruim 177 kilometer tussen Colmenar Viejo en Becerrol de la Sierra, met vier cols van de eerste categorie, werd vooral gekleurd door Miguel Ángel López van Astana. Hij reed aanvallend, won tijd op onder anderen Quintana en Tadej Pogacar en steeg van de vijfde naar de vierde plek in het klassement.

Kelderman beleefde een zeer moeizame dag. De kopman van Team Sunweb had woensdag nog goede zaken gedaan door in het klassement naar plek zes te stijgen, maar kon ditmaal niet met de besten mee en moest al vroeg afhaken. Hij is nu zevende op bijna tien minuten van Roglic.

Er zijn nog drie etappes te gaan in de Vuelta. Vrijdag volgt een relatief vlakke rit over 165 kilometer van Ávila naar Toledo, waarna nog een bergetappe en een vlakke rit naar Madrid op het programma staan.

Miguel Ángel López was de klassementsrenner die het meest in het oog sprong in de achttiende rit. (Foto: Getty Images)

Poels slaagt in vluchtpoging

Vanaf het eerste moment deden renners donderdag een poging om weg te komen uit het peloton en Wout Poels was namens Team INEOS de eerste die een serieus gaatje had. De Limburger hield het lang vol en kwam als eerste boven op de Puerto de Navacerrada, de eerste klim van de dag.

Achter Poels bleef het onrustig en dat leidde er uiteindelijk toe dat twaalf renners aansloten bij de kopman van Team INEOS. Het dertiental kreeg de zegen van het peloton, waar Jumbo-Visma het heft in handen nam.

Na een wat rustigere periode ging het los in het peloton op de Puerto de la Morcuera, de derde beklimming van de dag. Een versnelling van Astana leidde een aanval van López in, die de uitgedunde groep met favorieten - onder anderen Kelderman moest het laten gaan - achter zich liet.

Sergio Higuita (op de voorgrond) boekte de mooiste overwinning uit zijn carrière. (Foto: Getty Images)

Coup van López mislukt

Geholpen door een ploeggenoot die zich liet terugzakken leek López bezig aan een geslaagde coup, maar bij het oprijden van de slotbeklimming werd hij toch weer in de kraag gevat door de groep met favorieten, onder wie Roglic.

Aan kop van de koers had Higuita inmiddels de macht gegrepen. De jonge Colombiaan sloeg een gat in de afdaling en bouwde een aardige marge op ten opzichte van een groepje met Poels.

Op de Puerto de Cotos, de laatste col van de dag, smolten de groep met favorieten en groepje Poels samen en bleven uiteindelijk alleen de allerbesten nog over: Roglic, López en Valverde. Pogacar en Quintana moesten passen.

Samen met de aangesloten Rafal Majka zetten Roglic, López en Valverde koers richting de finish, waarbij alleen Higuita nog vooruit reed. De Colombiaan mocht zijn eerste profzege boeken.