Mathieu van der Poel heeft donderdag de leiderstrui heroverd in de Ronde van Groot-Brittannië. De 24-jarige Nederlander had genoeg aan de zesde plaats in de zesde etappe, een tijdrit van 14,4 kilometer, om de eerste plek in het klassement weer over te nemen van Matteo Trentin.

Van der Poel was in de vlakke chronorace met start en finish in Pershore negen seconden sneller dan Trentin, terwijl hij de dag begon met een achterstand van drie seconden op de Italiaan.

Edoardo Affini, een ploegmaat van Trentin bij Mitchelton-SCOTT, won de tijdrit door een tijd van 16 minuten en 39 seconden te klokken. Sebastian Langeveld eindigde als tweede op zeven seconden en Dylan van Baarle werd derde in dezelfde tijd als zijn landgenoot. Jos van Emden (achtste) was de vierde Nederlander in de top tien.

Van der Poel sloeg dinsdag een dubbelslag in de vierde etappe door de rit te winnen en de leiderstrui over te nemen, maar woensdag raakte hij de leiding in het klassement door bonificatieseconden kwijt aan Trentin.

De wereldkampioen veldrijden reed in Engeland zijn eerste tijdrit sinds mei vorig jaar, toen hij tweede werd in de proloog van de Franse etappekoers Boucles de la Mayenne.

Dylan Groenewegen was de beste in de eerste, derde en vijfde rit in de ronde die nog duurt tot en met zaterdag. Vrijdag staat er een heuvelachtige rit op het programma. Van der Poel verdedigt dan een voorsprong van zes seconden op Trentin en 24 seconden op de nummer drie Pavel Sivakov.