Vuelta a España

Nog 46 km - De situatie is nu ongeveer zo:



-We hebben met Sergio Higuita een eenzame leider.

-Een seconde of tien achter hem rijden Pernsteiner, Rodriguez, Bouchard, Poels en Meintjes

-Daar weer een dikke minuut achter is Miguel Ángel López bezig met een alles-of-nietsaanval, geholpen door teamgenoot Omar Fraile.

-Ook Hart, Oliveira en Koch zitten nog in dat groepje, dat twintig seconden voorsprong heeft op de groep met favorieten, onder wie Roglic.